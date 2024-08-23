明年度總預算案歲出歲入雙創新高 李彥秀拋財政警告

行政院昨通過明年度總預算案，歲出歲入雙創新高，但累計債務未償餘額明年將達6兆8098億，國民黨立委李彥秀今日再拋出我國財政警告，也質疑政府稱還債效率佳，事實上政府歲入編列高，還債的數字自然就高，真實的情況是「還的越多，欠的也越多」。

李彥秀說，行政院昨天通過明年度總預算案，歲入歲出都突破新台幣3兆元，雙雙創下歷史新高，特別預算與總預算舉債共2313億元，主計長陳淑姿並指出，估計2025年底累計債務未償餘額將達到6兆8098億元。

李彥秀指出，6.8兆是什麼概念？國債鐘的最新數字，截至8月16日止，中央政府債務未償餘額為6兆元，平均每位國人負擔債務為25.6萬元。也就是說，沒有其他特殊狀況，到明年底，國債負擔將最少再增加將約13.3%，不但將續創新高，而且直逼7兆新台幣的大關。民進黨政府說，還債金額達到1415億元，是24年來新高，根本是在大玩「數字遊戲」，把人民當3歲小孩；還債金額高，只是守住「公共債務法」的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高，真實的情況是「還的越多，欠的也越多」。

李彥秀憂，事實上這還不包括勞保基金精算報告，高達13兆潛藏負債的財務黑洞。審計部日前就提出警告，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。明年度政府總支出將達到3.15兆元，這是2017年政府總支出1.93兆的1.63倍。

李彥秀質疑，政府支出在這麼短的時間內快速膨脹，加上浮濫的特別預算，政府的財政收入是否能夠支持？支出的成長是否會花在刀口上？地方政府的收入是否得到合理的分配？這些財政紀律的問題，中央與地方財政劃分的問題，賴政府必須嚴肅面對，並且對話說明。這關係到財政永續與世代正義的核心價值，絕非行政院長卓榮泰喊話「部會首長要掌握施政重點，對外清楚論述」，可以輕描淡寫的帶過。