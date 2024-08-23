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政府明年歲出入創新高 賴士葆：大手大腳花錢 效果不佳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

行政院通過明年度總預算，歲出歲入雙創新高，國民黨立委賴士葆今日強調將嚴加監督外，也批行政部門大手大腳花錢，卻不見效果，最讓人心痛。

賴士葆說，行政院送來明年總預算，歲出、歲入都超過3兆元，包括國防預算6470億元，都是創新高。身為立法委員，監督預算是天職，政府使用納稅人的民脂民膏，很多時候錢並沒有用在刀口上， 政府審計部、監察院等監督部門也失職不予以追究，行政部門大手大腳花錢，卻不見效果，最是讓人心痛。

賴士葆指出，以治水為例，累積過去前三任總統花在治水的預算高達1兆元，但是每遇強風豪雨就成災，蔡英文任內前瞻預算就編列2500億治水，高雄市、台南市、嘉義縣等是治水預算最多的重點地區，但這次凱米颱風來襲檢驗治水預算全然破功。如果行政部門都要推給極端氣候、雨量太大，卻不好好檢討施工品質、預算執行績效的關鍵因素，一遇強風大雨，千億預算就被流水沖走，治水工程幾乎白忙一場，能不汗顏嗎？

賴士葆也提到，蔡政府說要勞保年金改革，拖了8年沒有做，這次又要1300億補助勞保年金。錯誤的能源政策讓台電虧損連年，今年4月還漲了電價，現在又要補助千億元給台電，經濟部長日前說如果國會同意這項補助，未來暫時不會漲電價，這有點形同恐嚇勒索。總之，就是因為政府能源政策的失誤，導致老百姓被剝了好幾層皮。

賴士葆說，在抗中保台的氛圍下國防預算年年增加，然而我方向美國採購高達19項220億美元的軍購仍未交付，必須等到2027年甚至更晚。若說這些事不是操之在我，潛艦國造海鯤艦還沒有在海上測試就編列2840億元長期的量產預算，這就像高端疫苗都還沒有完成科學實驗，政府就立刻向廠商簽約下單採購，用政府公權力強力背書，最後灰頭土臉的收場。

賴士葆強調，在預算會期，立法院要強力監督納稅人的血汗錢不要被行政部門濫用誤用。

國防預算 治水 賴士葆

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