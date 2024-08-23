228賠500多萬！823遺族見總統大哭 怨陣亡撫恤金僅4萬多

「823戰役66周年」公祭暨追思活動今天上午在太武山公墓舉行，總統賴清德親自出席，一位陣亡官兵遺孀陳黃阿春一見到總統，想起陣亡的先生，悲痛大哭，賴清德趕緊拍拍老婦人，安慰她的情緒，陳黃阿春也哽咽地說，先生陣亡撫卹金只有4萬多元，但是228受難者補償金卻高達500多萬元，對823戰役遺族相當不公平。對此，賴清德也責請國防部積極研議遺族相關訴求。

賴清德今天上午在國防部長顧立雄等人陪同，赴金門太武山公墓主持「823戰役勝利66週年追悼典禮」，稍早他先到忠烈殿內祭拜陣亡將士時，一位參戰殉職烈士遺孀陳黃阿春看到總統到來，就放聲大哭，後來隨行的人幫忙補充轉述陳黃阿春阿嬤的訴求。

陳黃阿春阿嬤多年來幾乎都會固定來參加823戰役的紀念追悼典禮，也都會表達陣亡撫卹金太少的問題，先前蔡英文時期，陳黃就反映過兩次，這次換賴清德總統，她照樣到場陳情，讓現場維安人員也很緊張。

據了解， 陳黃阿春阿嬤的先生是陸軍第9師25團第7連步槍兵陳盛乾，他在823戰役中殉職，當時陳黃領到的國家陣亡撫卹金只有4萬多元，一條人命只值4萬多，但是228受難者補償金卻高達500多萬元，對823戰役遺族相當不公平，希望國家正視這一點，這是她身為遺孀遺族的唯一心願。

陳盛乾的獨子陳耀焜當時才剛滿1歲時，靠陳黃阿春含辛茹苦才將小孩撫養長大，箇中艱苦不足為外人道 ，所以陳耀焜先前也曾懇請蔡總統能頒發「模範母親」表揚狀給他的媽媽。

除了陳黃阿春，賴總統今天在祭悼現場，也特別關懷慰問呂陳氣阿嬤等遺族，得知呂陳氣阿嬤來自台南，且每年都有來金門祭祀，賴總統也請幕僚抄下阿嬤的地址，表示日後回台南時再去探望。