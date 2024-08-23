開新節目為參選準備？ 于美人：天時地利人和就會選

媒體人于美人今舉行記者會，宣布將在中廣開設新節目「美的世界」，被認為是為參選做暖身。于美人也不諱言參選，但需要天時、地利、人和。

2024立委選舉中，于美人參選台北市第五選區立委，得票3萬8913票，得票率為23.14%。于美人這次於中廣開設新節目，除被認為為參選暖身外，外界猜測是否也有中廣前董事長趙少康的支持。

趙少康會前受訪時，表示于美人沒有跟他討論過是否參選，要參選也是她個人選擇，中廣主持人都很優秀，優秀的主持人要參選都支持，不只是于美人。其他主持人願意參選也很支持。總是希望政壇多點優秀的人。

輸掉選舉時，于美人原意不選。不過她今天說，她和中正萬華區的感情太深，會選都不是為了選舉，是為了朋友，透過選舉跟中正萬華的緣分變得很深。她透露自己不排除參選，需要天時、地利、人和，也說中正萬華區的選民如果有需要她，她就會參選。

記者會過程，于美人和藝人浩子、音樂人許常德同台，三人詼諧互動，也常互相調侃。于美人也說，2002年時她便在中廣主持節目，當時節目就叫「美的世界」，在外闖蕩一圈，今年再回到中廣流行網重拾主持棒，節目名稱還是叫做「美的世界」，希望跟聽眾分享美的故事。