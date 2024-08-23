「悟空」風潮來襲 趙少康疑：為何台灣做不出

大陸製新遊戲「黑神話：悟空」，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮，中廣前董事長趙少康今以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」形容，質疑台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？

趙少康說，大陸剛上線的新遊戲「黑神話：悟空」，最近引發全世界討論，玩家大讚這款3A級的遊戲技術不輸美國、日本，玩得痛快。「黑神話」的籌畫時間長達6年半，一開始設定的目標就是要打進全球遊戲市場的金字塔尖，最後證明事在人為，「黑神話」的成功，也連帶輸出東方文化，是件好事。

趙少康表示，「黑神話」製作成本大約20億，但是上線第一天就回本了，最高有超過222萬人同時在線，但是政府又是以資安為由，封鎖這款遊戲，必須歷經好幾個月的審查才有開放可能，讓急著嘗鮮的玩家只好到日本、香港下載，不只找玩家麻煩，台灣該賺的錢也賺不到，又是意識形態主導的笨政策。

趙少康提到，聽愛打遊戲的康編說，「黑神話」的打鬥特效很精彩，所以除了兩岸玩家因為原本就知道孫悟空的故事，容易引發共鳴，就連歐美玩家也對新遊戲很好奇，對推廣中國文化是有幫助的，還有人預言，「黑神話」在山西的27個地點取景，之後可能都會成為熱門旅遊地點，得要預約才能去了。

趙少康認為，過去大陸的經濟、貿易、軍事、外交都是強項，很少在文化上有突破，這次「黑神話」的成功，除了證明大陸遊戲技術的進步，還能用文化反攻西方世界，反觀台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？

趙少康總結，昨天剛公布的文化部114年主管預算，成長超過一成，加上前瞻預算，金額第一次破300億元，數發部成立以來，也沒有做出什麼貢獻，看看別人想想自己，政府要好好運用人民的納稅錢，拋棄意識形態，才能擘劃福國利民的產業發展政策。