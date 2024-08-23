快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「悟空」風潮來襲 趙少康疑：為何台灣做不出

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。圖／路透社
大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣。圖／路透社

大陸製新遊戲「黑神話：悟空」，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮，中廣前董事長趙少康今以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」形容，質疑台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？

趙少康說，大陸剛上線的新遊戲「黑神話：悟空」，最近引發全世界討論，玩家大讚這款3A級的遊戲技術不輸美國、日本，玩得痛快。「黑神話」的籌畫時間長達6年半，一開始設定的目標就是要打進全球遊戲市場的金字塔尖，最後證明事在人為，「黑神話」的成功，也連帶輸出東方文化，是件好事。

趙少康表示，「黑神話」製作成本大約20億，但是上線第一天就回本了，最高有超過222萬人同時在線，但是政府又是以資安為由，封鎖這款遊戲，必須歷經好幾個月的審查才有開放可能，讓急著嘗鮮的玩家只好到日本、香港下載，不只找玩家麻煩，台灣該賺的錢也賺不到，又是意識形態主導的笨政策。

趙少康提到，聽愛打遊戲的康編說，「黑神話」的打鬥特效很精彩，所以除了兩岸玩家因為原本就知道孫悟空的故事，容易引發共鳴，就連歐美玩家也對新遊戲很好奇，對推廣中國文化是有幫助的，還有人預言，「黑神話」在山西的27個地點取景，之後可能都會成為熱門旅遊地點，得要預約才能去了。

趙少康認為，過去大陸的經濟、貿易、軍事、外交都是強項，很少在文化上有突破，這次「黑神話」的成功，除了證明大陸遊戲技術的進步，還能用文化反攻西方世界，反觀台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？

趙少康總結，昨天剛公布的文化部114年主管預算，成長超過一成，加上前瞻預算，金額第一次破300億元，數發部成立以來，也沒有做出什麼貢獻，看看別人想想自己，政府要好好運用人民的納稅錢，拋棄意識形態，才能擘劃福國利民的產業發展政策。

成功 日本 趙少康

延伸閱讀

陳佩琪看豪宅 趙少康：時機點上不宜

潛艦國造7艘預算一次編足 趙少康批國防部投機心態

帳目不清風波 趙少康：民眾黨成敗都因柯文哲

喊話罷樑要遵循程序 趙少康疑民進黨暗中施力

相關新聞

「中華民國」重回國慶主意象 蕭旭岑：別再讓民進黨偷渡台獨

過去民進黨8年執政，刻意淡化國慶主視覺中「中華民國」意象，讓前總統馬英九拒絕出席去年國慶大典。這次擔任國慶籌備委員會主委...

赴中投資陷金錢爭議？柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

有媒體報導稱，兩岸圈流傳著幾份律師函，指民進黨黨團總召柯建銘，早年有意在中國大陸南京投資項目，並向香港資金借款入股，但後...

823遺族見總統大哭 怨撫恤金僅4萬多 228賠500多萬

「823戰役66周年」公祭暨追思活動今天上午在太武山公墓舉行，總統賴清德親自出席，一位陣亡官兵遺孀陳黃阿春一見到總統，想...

開新節目為參選準備？ 于美人：天時地利人和就會選

媒體人于美人今舉行記者會，宣布將在中廣開設新節目「美的世界」，被認為是為參選做暖身。于美人也不諱言參選，但需要天時、地利...

批謝龍介挑撥 郭國文：2026新郎不一定是你

國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車。郭國文今天回...

「悟空」風潮來襲 趙少康疑：為何台灣做不出

大陸製新遊戲「黑神話：悟空」，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮，中廣前董事長趙少康今以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。