批謝龍介挑撥 郭國文：2026新郎不一定是你

國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車。郭國文今天回應，謝龍介根本在造謠，內容子虛烏有，完全就是憑空杜撰。

郭國文指出，當天他一到場，廟方就告知他會與民進黨立委林俊憲同車，謝龍介不知道為什麼比較晚到，可以幻想出不存在的情節，意圖分化民進黨。

郭國文說，根據國民黨市議員蔡育輝日前公布的民調，謝龍介的支持度大概都是民進黨立委的一半，謝並非藍營在台南的最強棒，2026年市長選舉，藍營的新郎不一定是謝，不需要急著挑撥、造謠民進黨內的事務，尤其對外放話「不同框」說上了媒體版面，相關新聞用的圖片卻都是三人同框的照片，實在被打臉得非常難看。