快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批謝龍介挑撥 郭國文：2026新郎不一定是你

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車；郭國文今天回應，謝龍介根本在造謠，內容子虛烏有，完全就是憑空杜撰。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車；郭國文今天回應，謝龍介根本在造謠，內容子虛烏有，完全就是憑空杜撰。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車。郭國文今天回應，謝龍介根本在造謠，內容子虛烏有，完全就是憑空杜撰。

郭國文指出，當天他一到場，廟方就告知他會與民進黨立委林俊憲同車，謝龍介不知道為什麼比較晚到，可以幻想出不存在的情節，意圖分化民進黨。

郭國文說，根據國民黨市議員蔡育輝日前公布的民調，謝龍介的支持度大概都是民進黨立委的一半，謝並非藍營在台南的最強棒，2026年市長選舉，藍營的新郎不一定是謝，不需要急著挑撥、造謠民進黨內的事務，尤其對外放話「不同框」說上了媒體版面，相關新聞用的圖片卻都是三人同框的照片，實在被打臉得非常難看。

民進黨 謝龍介 郭國文

延伸閱讀

賴清德令禁談選舉 陳亭妃、林俊憲早開戰 曝3交鋒點

台南幫接連出事是黨內反撲賴清德？謝龍介：沒人敢

藍營議員公布2026台南市長民調 綠營反諷：感謝賜箭

台南議員曝「下屆市長」民調！民進黨是她領先 綠營反應曝光

相關新聞

「中華民國」重回國慶主意象 蕭旭岑：別再讓民進黨偷渡台獨

過去民進黨8年執政，刻意淡化國慶主視覺中「中華民國」意象，讓前總統馬英九拒絕出席去年國慶大典。這次擔任國慶籌備委員會主委...

赴中投資陷金錢爭議？柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

有媒體報導稱，兩岸圈流傳著幾份律師函，指民進黨黨團總召柯建銘，早年有意在中國大陸南京投資項目，並向香港資金借款入股，但後...

823遺族見總統大哭 怨撫恤金僅4萬多 228賠500多萬

「823戰役66周年」公祭暨追思活動今天上午在太武山公墓舉行，總統賴清德親自出席，一位陣亡官兵遺孀陳黃阿春一見到總統，想...

開新節目為參選準備？ 于美人：天時地利人和就會選

媒體人于美人今舉行記者會，宣布將在中廣開設新節目「美的世界」，被認為是為參選做暖身。于美人也不諱言參選，但需要天時、地利...

批謝龍介挑撥 郭國文：2026新郎不一定是你

國民黨立委謝龍介日前在談話節目上指出，民進黨立委郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意和立法委員陳亭妃同車。郭國文今天回...

「悟空」風潮來襲 趙少康疑：為何台灣做不出

大陸製新遊戲「黑神話：悟空」，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮，中廣前董事長趙少康今以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。