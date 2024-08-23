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「中華民國」重回國慶主意象 蕭旭岑：別再讓民進黨偷渡台獨
過去民進黨8年執政，刻意淡化國慶主視覺中「中華民國」意象，讓前總統馬英九拒絕出席去年國慶大典。這次擔任國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜，特別指示慶籌會「辦好中華民國的生日」，被解讀為國慶主視覺不能忽略中華民國。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，他支持韓國瑜的想法，但也建議把「TAIWAN NATIONAL DAY」的意象拿掉，不要再讓民進黨政府偷渡台獨。
去年國慶主視覺英文名為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），被國民黨質疑是變相台獨，前總統馬英九對此亦相當不滿，拒絕出席去年國慶大會。不過，這樣的情況在韓國瑜強調「辦好中華民國的生日」，中華民國意象極可能重回視覺焦點。
蕭旭岑說，他非常支持韓國瑜有這樣的想法，更建議要把「TAIWAN NATIONAL DAY」的意象拿掉，因為「TAIWAN NATIONAL DAY」的台獨意象，會造成認同的混淆；蕭旭岑說，如果國慶意象還是有「TAIWAN NATIONAL DAY」，放再多中華民國也沒什麼意義。
蕭旭岑說，民進黨政府屢屢藉由國慶視覺設計偷渡台獨意象，這對兩岸關係及台灣安全都是負面的，但從前總統蔡英文開始都在搞這種小把戲，所以馬總統去年才會拒絕出席國慶典禮；他強烈建議，韓國瑜要堅持要把「TAIWAN NATIONAL DAY」拿掉，恢復中華民國國慶的本質，不要再讓民進黨政府偷渡台獨。
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