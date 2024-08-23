國慶主視覺不同 馬英九重中華民國意象 蔡英文藏台獨

我國雙十國慶將至，過去民進黨2016年至2023年完全執政，掌握行政、立法，每年國慶意象遭質疑淡化中華民國、強調台灣主體性。不過，這次由立法院長韓國瑜負責籌備國慶慶典，他多次在籌備會議中強調中華民國，要求「辦好中華民國的生日」，預期今年國慶主視覺將增加中華民國元素。

韓國瑜主持會議時表示，中華民國國民要心存4個信念：「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。」

前總統馬英九執政期間，國慶主視覺的中華民國要素濃厚，除以我國青天白日滿地紅旗的紅藍色作為設計主體外，會直接寫上中華民國字樣或ROC，並也用民國紀年作為主視覺呈現之一，強調中華民國主體性。由於設計主體以各種雙十造型及文字變形為主，且不脫傳統代表喜慶的紅色，也遭戲稱為「華國美學」。

到了前總統蔡英文執政期間，再也未見青天白日滿地紅旗的紅藍色為主設計色，也不見中華民國字樣，設計上也以幾何線條作為主設計。2017年起，「TAIWAN」正式被放入主視覺。且從2020年起，都會放入西元紀年，不若馬英九時期，以民國紀年當作設計概念。