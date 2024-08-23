韓國瑜拍板「辦好中華民國生日」 國慶主視覺角力戰9月開打

雙十國慶大典倒數計時中！國慶籌備委員會按照慣例將於下月公布國慶主視覺，由於過去民進黨8年執政，都刻意在國慶主視覺中淡化「中華民國」意象，而這次國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，中華民國意象是否會再現國慶日，恐有一番角力戰。值得注意的是，韓國瑜本周三召開籌備會議，在會中指示希望「辦好中華民國的生日」，引發籌備委員會人士聯想。

據知情人士透露，韓國瑜口中所謂的「辦好中華民國的生日」，言下之意就是指國慶相關主視覺不能忽略中華民國，大概會朝這個方向去篩選，如果相關部會提報上來的提案，完全沒有符合「中華民國生日」意象，就會遭韓國瑜否決。

國慶籌備委員會依慣例由立法院長擔任主任委員、內政部擔任秘書長，在前總統蔡英文執政時期，內政部多委辦中華文化總會全權操刀。而本籌備委員會主委為韓國瑜、秘書長為內政部次長吳堂安。據籌備委員會人士透露，今年文總則是扮演諮詢顧問角色，在會中給予專業意見，已不像過去8年扮演主導角色。

韓國瑜今年2月上任立法院長並接下國慶籌備委員會主委後，先是拍板決定國慶煙火地點在雲林、國慶晚會地點在台北，遭執政黨質疑刻意選定在藍營執政縣市。據韓辦人士透論，國慶晚會已經有20年沒在雙北舉行，若以各縣市輪流舉辦的慣例，此次重回台北並無不妥，韓國瑜還查出全台23縣市沒辦過國慶煙火的縣市，僅剩下雲林縣、南投縣，韓國瑜只好先選定雲林，無特別政治考量。

而國慶大典中主視覺設計，往往是藍綠角力焦點。過去在前總統馬英九執政時代，國慶主視覺都環繞著中華民國意象，以國旗紅藍白3色搭配；到了蔡英文執政時期，國慶主視覺幾乎為白底，再加上綠色、藍色、橘色等拼湊而成，一旁還會特別放大「台灣」或英文「Taiwan」字眼，淡化「中華民國」，遭國民黨質疑「去中華民國」、「藏中華民國」、偷渡台獨等。

去年雙十國慶主視覺就由文總推薦，找來奪下葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的李政瀚、于薇設計，不過主視覺顯示「TAIWAN NATIONAL DAY」，遭國民黨批評「中華民國」英文全稱是「Republic of China」，主視覺中華民國再度被消失。台北市長蔣萬安還因此下令在北市街頭掛上1千5百多面國旗，讓國旗包圍總統府，因此今年國慶日由韓國瑜擔任主委，國慶主視覺會如何呈現，將成各方關注焦點。