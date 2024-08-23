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114年度總預算3兆元創新高 藍：一定嚴格把關

中央社／ 台北23日電

明年度中央政府總預算案歲入歲出皆逾新台幣3兆元創新高，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，錢要花在刀口上，預算當用則用，當省則省，審查預算案時一定專業審查、嚴格把關。

行政院會昨天通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，將函請立法院審議，其中總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪回應時事指出，賴清德政府上任後的第一筆總預算案編列就突破3兆元，還不包含特別預算。

洪孟楷表示，預算當用則用，當省則省，是否有編列那麼大筆預算能夠合理照顧全國民眾，以及真的把預算花在刀口上，這是立法院下會期審查的重點，一定會專業審查、嚴格把關。

洪孟楷說明，立法部門只能刪減預算，不能增加或調整，審查預算時一定會以專業和嚴格的態度檢視，尤其是有些之前被詬病的考察經費浮濫或宣傳經費等，一定會嚴格審查，這些都會是下會期重中之重的攻防重點。

洪孟楷強調，未來相關預算案會到立法院，在各委員會都會專業審查、嚴格把關，甚至也會有二輪政黨預算協商，每筆預算都會非常重視，一定會用專業和嚴格的態度檢視行政部門提出的預算。

洪孟楷 立法院

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