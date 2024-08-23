柯文哲新竹農地出售跳票？ 李國璋回嗆四叉貓管太多

網紅「四叉貓」劉宇今天上午接受媒體訪問談到民眾黨主席柯文哲新竹農地爭議，因批評「不知道柯文哲還有說什麼事情有成真」，引民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋不滿回嗆「管人家的家務事管那麼多嗎」。

劉宇今天上午接受媒體訪問，談及柯文哲近期豪宅、農地爭議，直言柯文哲「只不過是10年後的連家而已」，想不到過去支持柯文哲時曾拿連勝文取笑，如今柯文哲卻也變成如權貴。

談到柯文哲新竹農地出售跳票，四叉貓指柯文哲選前一下講明天挖掉，後來又變5天、1個月內會弄好，一直往後拖延，那時也說這塊地會賣掉、處理掉，但選完都過半年，地還是放在那邊。

李國璋對劉宇質疑柯文哲農地爭議不滿，批「他（指劉宇）管人家的家務事管那麼多嗎」，但對於其他質疑內容，他沒有更多評論。