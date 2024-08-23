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「基隆的女兒」盧秀燕明合體許淑華 搶救謝國樑反罷免

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
盧秀燕今年4月才回基隆領取國立基隆女中傑出校友獎，她的少女時代都在基隆，對基隆人親土親，將展現濃濃的親和力拉抬謝國樑聲勢。記者游明煌／攝影
盧秀燕今年4月才回基隆領取國立基隆女中傑出校友獎，她的少女時代都在基隆，對基隆人親土親，將展現濃濃的親和力拉抬謝國樑聲勢。記者游明煌／攝影

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕，明天將合體南投縣長許淑華到基隆力挺謝國樑，展現藍軍女將團結聲勢力抗罷免。盧秀燕今年4月才回基隆領取國立基隆女中傑出校友獎，她的少女時代都在基隆，對基隆人親土親，將展現濃濃的親和力，拉抬謝國樑聲勢。

明天上午11時盧秀燕、許淑華將一起在基隆聖安宮合體為謝國樑造勢，展現女將的魅力。聖安宮是位中山區、仙洞巖旁的媽祖廟，供奉的媽祖是大甲鎮瀾宮媽祖分靈，聖安宮因此也被稱是「基隆大甲媽」，與台中很有淵源。

基隆市長謝國樑罷免投票即將在10月13日見真章，藍營不敢大意，黨內要角紛紛到基隆應援、打氣，要鞏固藍營基本盤和底氣。立法院長韓國瑜也可能會在9月的造勢大會現身。

國立基隆女中今年4月歡慶百年校慶，盧秀燕出席還特別背上基女的書包，她說「一秒鐘就回到我的少女時代，心中有無限的高興。」

盧秀燕當時表示，她的少女時代就在基隆女中度過，因為從高一到高三是15歲到18歲，這是她人生最懷念的時段之一，回到基隆家鄉和母校，她非常懷念和高興。

藍營明天特別安排盧秀燕與許淑華，在聖安宮合體，請媽姐為謝國樑加持，展現藍軍女將團結聲勢，力抗罷免，基隆所有女性議員也都會到場，一字排開，展現女性從地方首長到民代都力挺的大氣勢。

基隆女中 盧秀燕 謝國樑

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