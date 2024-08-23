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藍告發罷樑團體違法募資 籲監察院依法裁罰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨台北市議員徐弘庭（右二）、游淑慧（中）、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左一）、律師葉慶元（右一）與律師潘艾嘉（左二），上午前住監察院檢舉山海公民發起的拆樑行動違法募資，並在監察院外舉行「你知道你捐的錢惡罷被割韭菜了嗎？ 向監察院告發拆樑團體違法募資」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨台北市議員徐弘庭（右二）、游淑慧（中）、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左一）、律師葉慶元（右一）與律師潘艾嘉（左二），上午前住監察院檢舉山海公民發起的拆樑行動違法募資，並在監察院外舉行「你知道你捐的錢惡罷被割韭菜了嗎？ 向監察院告發拆樑團體違法募資」記者會。記者黃義書／攝影

國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧等人，今天至監察院告發罷免基隆市長謝國樑團體有違法募資情事，指控罷樑團體「基隆青年陣線」直接在募款平台「嘖嘖」為罷樑行動募款716萬元，不僅未向內政部、監察院提出申請，還早在６月就被內政部認定違法，因此要求監察院介入調查，並做出裁罰。

徐弘庭表示，律師潘艾嘉與葉慶元今年6月初就針對基隆青年陣線是否違法收受政治獻金及募款，向內政部及監察院提出糾舉，內政部6月21日回函說明，這樣的狀況確實違法，請問監察院為什麼沒有處理，應該立刻介入與裁處。

徐弘庭表示，基隆青年陣線的募款說明直接寫，「選罷法是禁止直接募款的，之前的所有罷免案都有政黨或協會協助開設專戶，但因為我們沒有這樣的資源，所以做這樣的募款。」是知法犯法的證據。

游淑慧表示，這一次罷樑團體是以「基隆青年陣線」在募資平台「嘖嘖」進行募款，該團體是社團法人，其設立目的是文化與青年活動，用來進行政治募款，已違反協會設立章程及目的，更違反「人民團體法」及「政治獻金法」，並不能進行政治募款，這和民眾黨的木可公司一樣，都是掛羊頭賣狗肉。

葉慶元表示，「政治獻金法」規定很清楚，參選人或政治團體如果要收受政治獻金，必須先向監察院申報，經過核可才能開設政治獻金專戶，但他們查詢所得，並沒有看到任何罷樑團體有經過許可設立的獻金專戶。潘艾嘉表示，若監察院不積極處理，等於告訴大家，任何人都可以隨意募款、隨意罷免，罷免是一個好生意，請監察院依法裁罰。

募款 監察院

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