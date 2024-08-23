賴清德八二三談話：中國想拿下台灣 不是因為我或民進黨

賴清德總統今天出席金門八二三戰役66周年紀念，上午先到太武山公墓像烈士靈位獻花致祭，中午在金防部鑑潭山莊與參戰官兵與家屬代表會餐。賴總統致詞強調，八二三砲戰時，自己還沒出生，民進黨也尚未成立，所以「中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨」。他也表示，台灣人民與人為善，我方已經不反攻大陸，但也只想好好過日子，不想被共產黨統治。所以政府不斷增加國防預算，加強國軍的待遇、訓練與裝備，並且與民主陣營肩並肩合作，捍衛台海和平。

賴總統先表示，今天能以中華民國總統與三軍統帥身分來主持八二三紀念活動，深感榮幸，要向大時代為國捐軀的英雄們致敬，也要向家屬致意。賴總統說，自己的叔叔也參加過八二三，自己從小就聽他講過戰爭的故事，今天站在忠靈的神主牌前，內心充滿欽佩與感激，感謝國防部安排這一場活動，讓大家可以團聚一起。總統隨即點名多位今日到場的參戰前輩與烈士家屬，並請現場眾人為他們鼓掌致敬。

賴總統隨即提出三點主張：一是保衛台澎金馬，捍衛中華民國的決心。他強調，當今我方面對中國威脅，中國用各種宣傳方式滲透分化，他們還有一個更深遠的目標，就是要改變國際秩序。

賴清德說，八二三戰役時，自己還沒出生，民進黨也還沒成立，顯見中國要拿下台灣，不是因為哪一個人或哪一個黨，而是一直如此。如果當年政府決心不夠，面臨分化，如何能守住中華民國？

第二點主張是團結，不分地區、族群。賴總統表示，今天看到參戰前輩與家屬，來自各個縣市，也不分族群。軍民必須團結，才能夠抵抗中國。

賴總統的第三點主張，是希望兩岸和平發展：他表示，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善。我方已經不反攻大陸，但也不想接受共產黨統治，只想好好過日子。所以國防部近年不斷在提升戰力，國防預算年年都有增加，除了保障官兵權益，就是提高訓練，購買先進武器，與民主陣營國家肩並肩，一起捍衛和平。