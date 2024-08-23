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2026高市長綠營5搶1 陳其邁：想選的人要有好政策

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天上午出席亞灣新創大南方開幕活動，會前聯訪時站在立法委員賴瑞隆（左）身旁。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天上午出席亞灣新創大南方開幕活動，會前聯訪時站在立法委員賴瑞隆（左）身旁。記者王勇超／攝影

身兼民進黨主席的總統賴清德，本月21日在民進黨中常會上叮嚀現在先別談縣市長選舉，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」。高雄市長陳其邁今天受訪時說，他市政比較忙，中常會那天「我並沒有去」，希望有志參選的人能有好政策、好風度，他希望大家一起努力。

2026高雄市長民進黨目前已有立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及勞動部前部長許銘春等5人表態爭取民進黨提名，賴清德在民進黨中常會上叮嚀同志，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，現在才2024年，縣市長選舉是2026的事。

陳其邁今天上午出席亞灣新創大南方開幕活動，會前被問到對賴清德講「冬至還沒到，別急著搓湯圓」的看法。陳其邁說，他市政比較忙，還是市政為主，中常會那天他並沒有去。

陳其邁受訪時站在立委賴瑞隆身旁，陳其邁說，以市政優先的角度來看，「希望說有志參選的人，像站在我旁邊這一位」，他們都表現的非常優秀，也非常有君子風度，市民期待的是候選人也能夠有好的政策，也有好的風度，希望大家一起努力。

中常會 民進黨 陳其邁

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