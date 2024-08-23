影／北市議員監察院檢舉 告發拆樑行動違法募資

國民台北市議員徐弘庭、游淑慧、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、葉慶元律師與潘艾嘉律師，上午前往監察院檢舉山海公民拆樑行動違法募資，並在監察院外舉行「你知道你捐的錢惡罷被割韭菜了嗎？ 向監察院告發拆樑團體違法募資」記者會。

基隆青年陣線協會發赴起的山海公民發起的拆樑行動，在漬漬募資平台，募得716萬。葉慶元表示，政治獻金專戶需經向監察院申報核可開立。但經檢未發現有任何的罷梁團體有經核可的政治獻金專戶，違法三年以下可刑責。

葉慶元指，依內政部的回函，指此應由監察院來調查，所以才來監察院檢舉、陳情，期待監察院進行調查。如果監察院沒動作不排除依照政治獻金法的規定，直接向地檢署提出刑事的告發。