賴清德上任首赴金門 侯友宜喊話兩岸和平友善是新課題

八二三戰役適逢66週年，賴清德總統今赴金門參主持祭典，是上任以來首次到金門。新北市長侯友宜今早出席市政行程表示，兩岸間和平穩定是當前政府面臨的新課題，因此政府要講清楚，且兩岸應要用互相尊重平等友善的方式持續交流、溝通，讓全台灣人民安全、安心。

侯友宜今早出席新北電動汽車充電智能平台發表會，受訪時被問到賴清德赴金門主持祭典一事，他說，八二三砲戰是非常值得紀念的日子，當年若英勇奮戰的軍民守住了，如今的中華民國就不會是現在的樣子。

侯友宜強調，兩岸之間和平穩定是當前政府面臨的新課題，如何做好兩岸間關係能和平穩定，政府應該要講清楚，且兩岸應該要用互相尊重平等的友善方式持續交流、溝通，才能讓全台灣人民安全且安心。

侯友宜今一早也在臉書發文表示，「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家」，他要向在八二三戰役中，英勇犧牲的國軍將士，及所有用生命守護中華民國的英雄致上無限敬意，「因為有你們，才有今天的中華民國，以及現在我們珍惜民主與自由的生活」。

侯說，感念先烈之際也要記取戰爭的殘酷與無情，兩岸和平穩定是大多數台灣人的期待，是所有執政者都須孜孜念念，過去金門守住了中華民國，「現在讓我們用和平守護金門、守護中華民國，讓中華民國繼續守護民主與自由」。