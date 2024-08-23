影／連署書破千份 罷免黃捷團體高雄下戰帖 場面火爆

立委黃捷上任未滿一年，民間團體提早發起罷免立委黃捷行動，今早赴黃捷位於高市中正路的服務處下戰帖，宣稱已收集超過一千份連署書，因活動未合法申請，警方舉牌要求離去，一度對峙緊張。發起人徐尚賢表示，連署書在2周時間內突破千人響應，代表高雄第六選區選民的心聲，有信心在半年後達到3500份罷免門檻。

黃捷人未在服務處，由辦公室主任何翊軒代表接下戰帖。黃捷說，一切尊重，台灣是民主國家，大家都有表達不同意見的權利。

上午10點，罷免黃捷發起人徐尚賢會同罷免于北辰發起人游智彬前往黃捷服務處下戰帖。徐指出，8月7日發起第一階段連署，啟動僅兩周，連署書已突破了1千份，明確反映對黃捷的不滿。

游智彬說，高雄淹大水、人民水深火熱，在整個高雄屏東消失在地平線的驚險時刻，黃捷居然出國「落跑」，為掩蓋犯行，甚至在里長群組盜用圖片，欺騙社會。

游智彬也提及，民進黨可以在基隆罷免謝國樑，謝有犯錯嗎？所以他呼籲藍白站起來，除抵制基隆罷免外，要教訓民進黨，就來高雄第六選區一起罷免黃捷，一起到桃園罷免于北辰。

警方在10點25分第一次舉牌警告，徐、游兩人也高分貝批評，高雄一國兩制，外縣市抗議立委徐巧芯可以核准，為何高雄不行。警方說明，活動團體未事先申請路權，警方才未核准集會遊行，一切依規定處理。

黃捷也反擊，「即便有民眾與我意見不同，我在立法院仍堅持替人民捍衛公民權，反對選罷法拉高門檻」；國民黨為自己的權力，竟急著修法增加罷免難度，相信人民自有公評。