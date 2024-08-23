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鍾佳濱：起重機補助應排除中國黨政軍 護關鍵基礎設施

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱、林楚茵今天表示，呼籲起重機補助應排除中國黨政軍，並且關鍵基礎設施要檢核國安資安。圖／鍾佳濱國會辦公室提供
民進黨立委鍾佳濱、林楚茵今天表示，呼籲起重機補助應排除中國黨政軍，並且關鍵基礎設施要檢核國安資安。圖／鍾佳濱國會辦公室提供

民進黨立委鍾佳濱、林楚茵今天表示，呼籲起重機補助應排除中國黨政軍，並且關鍵基礎設施要檢核國安資安

鍾佳濱表示，曾在5月2日記者會揭露，近年來台灣引進不少中國製移動式起重機，應防範中國製智慧型起重機對台資安、國安造成的潛在威脅，後續於8月15日進行協調會，會中針對勞動部職業安全衛生署的「移動式起重機汰舊換新及強化安全作業補助要點」做討論。

鍾佳濱指出，經查中國製主要三家起重機製造公司皆為共產黨人大代表持有（徐工、三一、中聯），為防止資敵，政府補助對象應排除中國製移動式起重機。

林楚茵表示，中國製資訊產品存在潛在安全風險，尤其是涉及資通訊設備，可能成為中國政府情報蒐集的媒介，國防部已禁止中國製設備，公共工程和國營事業應效仿。

交通部航港局代表回應，橋式與門式起重機共有431座，其中中國製就包含99座，而雖然台灣港務公司認為，因操作軟體多以日韓德等國製作，並且為封閉軟體，資安疑慮較少，但還是會加強對業者稽核，並函請數發部提供建議協助改善，目前基隆港與高雄港已透過外部稽核檢驗。

資安 重機 鍾佳濱

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