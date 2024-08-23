聽新聞
test
0:00 / 0:00
政府赤字達5000億 李彥秀轟財政部心思用在去中華民國
財政部改臉書粉專名稱，去掉中華民國，從「中華民國財政部」改成「財政部」，引發議論。國民黨立委李彥秀今日表示，政府赤字達5000億，財政部卻把心思用在「去中華民國化」，難怪被出征，高喊不想繳稅。
李彥秀說，今年政府赤字高達將近5000億元，財政部為了有沒有調查「限貸令」鬧得沸沸揚揚，「財劃法」更拖了25年，仍然端不出修正版本。
李彥秀批，財政部會應該是最專業，最沒有政治色彩的政府部門，結果現在真的是「吃飽太閒」，領人民辛苦的納稅錢，領中華民國政府的薪水，不好好解決關係到全民福祉與子孫利益的財政問題上，躲在冷氣房裡，把心思全用在意識形態，全用在「去中華民國化」，也難怪會被網友出征，高喊不想再繳稅了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言