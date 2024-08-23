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政府赤字達5000億 李彥秀轟財政部心思用在去中華民國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
財政部臉書粉專從「中華民國財政部」改成「財政部」，引發批評。圖／聯合報系資料照片
財政部臉書粉專從「中華民國財政部」改成「財政部」，引發批評。圖／聯合報系資料照片

財政部改臉書粉專名稱，去掉中華民國，從「中華民國財政部」改成「財政部」，引發議論。國民黨立委李彥秀今日表示，政府赤字達5000億，財政部卻把心思用在「去中華民國化」，難怪被出征，高喊不想繳稅。

李彥秀說，今年政府赤字高達將近5000億元，財政部為了有沒有調查「限貸令」鬧得沸沸揚揚，「財劃法」更拖了25年，仍然端不出修正版本。

李彥秀批，財政部會應該是最專業，最沒有政治色彩的政府部門，結果現在真的是「吃飽太閒」，領人民辛苦的納稅錢，領中華民國政府的薪水，不好好解決關係到全民福祉與子孫利益的財政問題上，躲在冷氣房裡，把心思全用在意識形態，全用在「去中華民國化」，也難怪會被網友出征，高喊不想再繳稅了。

李彥秀

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