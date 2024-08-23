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八二三66周年 洪秀柱籲賴清德：提反獨謀合論述復兩岸對話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

今為八二三砲戰66周年，賴清德總統親赴金門主持追悼典禮。國民黨前主席洪秀柱透過臉書向賴總統喊話，不要重複發表強硬的兩岸論述，真正愛台灣顧人民，必須提出反獨謀合的論述，以兩岸必將統一為目標，唯在此共識下，彼此方能恢復對話，讓外部勢力無法見縫插針，這才是正道。

洪秀柱說，每年的八二三，我方都會對其有所紀念。1958年8月23日下午6時30分，由對岸發起炮戰，在短短2小時內就發射了5.7萬多發砲擊。當時的金門防衛部司令官胡璉將軍和共軍指揮官葉飛數次交鋒，2009年他們的子女胡之潔和葉小楠2位女士在廈門見面，相擁之下一笑泯恩仇。

洪秀柱表示，過去為保衛中華民族傳承，捍衛台灣同胞生命財產避免赤化，兩岸對峙分別拉起「三民主義統一中國」、「一國兩制統一中國」的標語迄今可見。1990年代兩岸以對話取代對峙，兩岸在同屬中國共謀統一的共識下，走向和平榮景。有一段期間，兩岸多數人都相信21世紀是中國人的世紀，當時許多朋友對未來發展充滿了希望。如今台獨政權高唱「抗中保台」，為了選票造成台灣社會的分歧，卻無能力處理因此所造成的混亂和仇恨，讓兩岸關係越來越疏離甚至對立，令人痛心。

洪秀柱指出，就職總統尚未百日的賴清德，率領總統府秘書長潘孟安與國防部長顧立雄，在八二三到金門快閃。媒體報導，金門縣民以及希望兩岸和平交流的朋友，都希望賴清德不要重複發表強硬的兩岸論述，希望讓兩岸遠避災禍。

洪秀柱認為，過去台灣在美陸兩大之間，全國上下一心以三民主義謀求中國統一的立場，成為台海之間的「大三角」平衡關鍵；兩岸三種政治立場藍、綠、紅，則以「小三角」的關係維持著平衡。如今小三角中在藍不統、綠求獨相合下，與對岸成為二元對抗；大三角關係則因台灣反統親美，配合維持兩岸分裂最符合美國利益，以致美陸兩極對抗再無轉圜餘地。

洪秀柱強調，過去兩岸從敵對走向和平共存，金門、廈門宛如一家，還常在同一節日施放煙火，卻因民進黨政府僅靠口號但無作法的兩岸策略，不復以往。「戰爭無情，和平無價」，真正愛台灣顧人民，必須提出反獨謀合的論述，以兩岸必將統一為目標，唯有在此共識下，彼此方能恢復對話，讓外部勢力無法見縫插針，這才是正道。

洪秀柱 賴清德 金門

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