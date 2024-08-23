綠初選早已開打 台南高雄暗潮洶湧

民進黨主席賴清德要求「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但綠營在南二都的百里侯之爭，早已暗潮洶湧。台南立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺，從黨職選舉、重複安排會勘、互批到民調戰，戰得激烈；高雄已有五人表態參選，表面上一團和氣，但民調傳聞滿天飛，廝殺一觸即發，連市長陳其邁都支持提早辦初選。

台南、高雄長期由民進黨執政，黨內普遍認為「贏得初選就能贏大選」因此總是廝殺激烈。二○二六年，黃偉哲、陳其邁兩位市長都屆滿卸任，綠營爭出線者，不但多已表態，甚至初選大戰提早登場。

台南六席區域立委皆為民進黨，其中林俊憲、林宜瑾、郭國文、賴惠員都被視為賴系，賴系力推林俊憲接下賴清德、黃偉哲的棒子，但被正國會除名的陳亭妃也早有問鼎百里侯的決心。雖然，湧言會王定宇是否競逐市長初選尚未表態，但林俊憲與陳亭妃早已戰得火熱。

今年五月民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉，賴系推郭國文參選台南市黨部主委並順利當選，陳亭妃除了意有所指地稱「主委不是為某個派系服務」，也暗中布局中常委選舉，最後靠抽籤擠進中常會，與賴系推薦當選中常委的林俊憲都擠進黨的權力核心。

兩人耕耘地方也四處較勁，同一災情兩陣營頻頻「重複會勘」，郭國文暗批為收割而重複會勘是浪費行政能量，挺陳亭妃的市議員李偉智抱不平稱「陳亭妃認真爭取預算還受誤解，覺得非常不捨」。

近日，賴系立委賴惠員公布市長對比式民調，稱「林俊憲首次超車陳亭妃」，但國民黨市議員蔡育輝隨後也公布委託成功大學做的民調，指不論區域或性別年紀，「陳亭妃的支持度都勝過林俊憲」，兩份民調引發兩陣營議論。

在高雄，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑四名立委陸續表態爭取市長提名，黨祕書長林右昌本月十九日還強調「選舉不是現在的思考事項」，隔天勞動部前部長許銘春就公開表態投入市長黨內初選，另傳新潮流及賴系屬意總統府祕書長潘孟安出征高雄，競爭激烈已引起基層憂心，紛向黨部建議提早辦初選，避免同志廝殺過頭破壞和諧。