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綠2026初選激戰 賴清德喊話制約

聯合報／ 記者林縉明蔡晉宇屈彥辰張睿廷／台北報導
距離2026年縣市長選舉還有2年多時間，民進黨在幾個有望執政縣市，卻已出現黨內競爭狀況。賴清德在民進黨中常會特別表示，不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情。圖／聯合報系資料照片
距離2026年縣市長選舉還有2年多時間，民進黨在幾個有望執政縣市，卻已出現黨內競爭狀況。賴清德在民進黨中常會特別表示，不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林宜瑾涉詐助理費交保，加上之前「台南幫」前政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺接連出事，被懷疑與二○二六選舉有關。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄昨表示，身兼黨主席的賴清德總統前天在中常會說「冬至還沒到，別急著搓湯圓，現在才二○二四…」但黨內人士認為，要選的不是賴，賴的喊話能否有效約制黨內逐漸加溫的縣市長之爭，有待觀察。

台南政壇人士表示，離民進黨二○二六年縣市長提名還有一年十一個月，但「有人等不及了」而下重手；派系人士也說，陳宗彥、李孟諺、林宜瑾陸續出事，應是示警賴清德不要沒收初選，想選的人絕不可能坐以待斃。綠營人士不諱言，綠營已有特定人選積極布局縣市長選舉，台南、高雄、新北最明顯。

「背後恐有大內高手主導，且手握賴系黑資料。」國民黨立委李彥秀認為，賴系台南幫人馬一周內三人出事，刀刀見骨且直指要害，對賴反撲力道快狠準，更不給喘息機會，「賴高估自己實力，也低估黨內不同派系的力量」，幾波出擊有謀略、有步驟，「影武者」手上應掌握大量「新賴系」暗黑資料，非得要長期掌握黨政機器的人才有此能力，民進黨內這種人物屈指可數，這才是賴真正害怕的「背後靈」。

國民黨立委賴士葆說，賴清德一統天下，但不能搞到只有「賴系」有肉吃，其他派系總是要分一點，這部分賴清德明顯沒有做好。不過，國民黨立委謝龍介認為，民進黨政治人物應不會做得如此明顯，黨內也沒派系敢挑戰賴清德。

民進黨立委林楚茵表示，近期爭議有司法案件也有個人私德問題，在野黨不斷放話稱是民進黨內鬥，是把司法當兒戲、隨便惡意連接。

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