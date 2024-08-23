政院明年撥補 挹注台電、勞保逾千億

行政院會昨天拍板明年度總預算案，將送立法院審議，針對外界關注的撥補項目，預計撥補台灣電力公司一千億元、勞保基金加計疫後特別預算為一千三百億元。另也提出健保財務協助方案，共三三六億元。

明年總預算歲入為三兆一五三四億元、歲出三兆一三二五億元，歲入歲出賸餘二○九億元，主計總處主計長陳淑姿說，明年度總預算主要是用於均衡基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社安體系、投資未來世代、打造健康台灣、強化國防安全，及持續給地方政府財政協助等施政重點項目。

據主計總處資料，明年將撥補台電一千億元，但電價已於今年四月全面調漲，預估明年售電量將會增加，連帶提高電費收入，台電虧損也將由一八八七億元，轉為淨利七十七億元。

針對即將破產的勞保基金，主計總處規畫明年度的撥補額度與過往相當，由公務預算編列一千兩百億元，再加上一百億元的疫後特別預算，共計一千三百億元。

健保財務部分，主計總處除依法編列公務預算增額負擔健保費一四四億元，也編列癌症新藥暫時性支付專款五十億元、護理人力政策整備計畫六十五億元、提升醫療院所智慧化資訊機制及罕病藥費等健保總額移列公務項目七十七億元，整體「健保財務協助方案」總額達三三六億元。

另針對退撫基金撥補部分，經參考第八次精算報告、銓敘部及教育部按廿年估算的撥補數，於明年度編列一九四億元撥補退撫基金，分別為公教人員一二○億元、教職人員七十四億元。