明年總預算雙創新高 國防6470億元破紀錄

行政院會昨天通過明年度總預算案，預計八月底送立法院審議，明年歲入、歲出皆逾三兆元創新高，國防整體預算規模達六四七○億元，創歷史紀錄；行政院長卓榮泰另核定潛艦計畫，期程自二○二五至二○三八年，十四年計畫總預算約二八四○億八○八○萬元，籌建新式潛艦量產艦共七艘，明年度的國防預算先編列廿億餘元。

由於這是賴政府上任後首編預算，卓榮泰喊話各部會首長掌握施政重點，對外清楚論述，主動與立院朝野黨團溝通，避免預算遭重大刪除凍結，影響國家發展及人民權益。

明年度總預算歲入編列三兆一五三四億元，較今年度增加四二八二億元，主要是所得稅估計達三二九一億元；歲出三兆一三二五億元，較今年度增加二八○六億元，整體歲入歲出賸餘二○九億元。此外，明年度總預算債務舉借為七○六億元，連同前瞻基礎建設計畫第五期、新式戰機採購、海空戰力特別預算一六○七億元，共二三一三億元，占整體歲出總額百分之六點九。

社福支出逾8千億 比重最高

以政事別觀察明年度總預算，不加計各類特別預算及基金，比重最高的為社會福利支出八三一○億元、教育科學文化支出六○五○億元次之，其餘依序為經濟發展支出五三八六億元，國防支出四六七四億元，四類都較今年度增加。

以整體規模來看，國防預算除了國防部主管的四七六○億元，加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購特別預算及非營業特種基金，整體規模將達到六四七○億元，較今年度增加四六○億元、百分之七點七，占ＧＤＰ約為百分之二點四五。

體育經費 治水預算都增加

而為了因應體育暨運動發展部明年成立，明年體育經費整體規模達一七八億元，較今年增加約廿五億元；治水預算也會提高到五五一億元。

卓榮泰指出，總預算用於均衡台灣基礎建設、跨域創新、淨零轉型，完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康台灣，及加強國防安全等重要施政；明年前瞻預算大多用於水環境、城鄉建設，他要求各部會加速執行前四期前瞻預算，達成提升基礎建設、促進地方發展、區域平衡的政策目標。

行政院秘書長龔明鑫說，明年度一般性補助款加上中央統籌分配稅款，中央明年對地方財源協助將達七二四一億元，較今年增加八九五億元，此外計畫型補助款及公共建設預算增加，都會用在補助地方。

前瞻舉債 藍委喊一定嚴審

國民黨立委賴士葆說，財政紀律還是要顧，以前瞻計畫來說，當初就是全部舉債，國防預算大增，勢必排擠到其他預算，未來立院一定會嚴審；日前大雨成災要注意治水，有些軌道建設可能要重新評估，錢不一定要全部花完。

國人背債 每人約25萬6千

民眾黨立委張啓楷說，明年度舉債還是很多，顯見國債問題依舊嚴重，每位國人平均背負廿五點六萬元的債務；審計部也示警不能只看總預算，還要算進特別預算。他提及，這段時間兩岸關係緊張，為加強自體防衛，軍購金額持續衝高，但兩岸應多交流、降低緊張情勢，備戰也要避戰，畢竟戰爭沒贏家。