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國安案件增加 國安局：520至今已偵辦6案起訴3案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局。圖／取自GOOGLE EARTH
國安局。圖／取自GOOGLE EARTH

520後，國安案件偵辦起訴頻率有升高趨勢，國安局今天表示，國安偵防案件累計從去(112)年到今(113)年8月為止，共偵辦87案，檢方起訴已達42案。其中今年520後，計偵辦6案、起訴3案。相較於102年至111年，每年平均偵辦5至10件，相關國安案件偵辦有明顯增加的趨勢。

國安局進一步指出，今年520至今，新偵獲6件國安偵防案件，涉及中共利誘我基層官兵竊密及介選。主要樣態包括：「吸收我現役軍士官，簽署宣誓效忠文件」、「利誘基層官兵竊取機密，藉以償還債務」、「物吸國安離退人員，對我進行情報作為」、「誘拉我政府部門特定人士，蒐集內部機敏訊息」，以及「操作爭訊引導輿情走向，試圖干擾選舉秩序及結果」等。

國安局強調，將持續統合國安單位，掌蒐中共及境外敵對勢力對我滲透情訊，並且即時彙請權責機關及檢調單位偵處，以維護我國家安全。

中共 國安局 520

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