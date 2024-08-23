新聞眼／無法確認餵藥仍糾正 監院難甩打侯友宜聯想

監察院昨為餵藥疑雲案糾正新北市府，新北地檢署去年就以無證據足認有餵食不明藥物，偵結不起訴，昨天的記者會上，監委也坦言無法確認有無餵藥，仍通過糾正案，讓地方政壇認為是先射箭再畫靶，除再次撕裂親師關係，監院的作為恐讓人聯想是政治追殺，為2026地方選舉鋪路。

這起私幼餵藥案去年引發軒然大波，侯友宜從市長處理危機到參選總統期間，都因此承受莫大輿論壓力，當時對手賴清德稱幼生被餵2類藥物，綠營民代也群起以餵毒、有包庇之嫌攻擊侯，不僅製造家長恐慌，也影響侯的選情。

總統大選後，監察院先是為35年前舊案的世台會羅益世案約談侯友宜，又認為山腳斷層貫穿塭仔圳、洲子洋市地重劃區，申請調查新北市府，昨再因餵藥案糾正新北市府，認為市府作為有缺失才引發恐慌，不難讓人聯想是選後政治清算，繼續追打侯友宜為2026選舉鋪路。

侯友宜曾在餵藥疑雲一句「老師居心叵測」遭外界群起攻之，侯也為失言致歉，反觀綠營，從上到下從未對餵毒造成的恐慌致歉；監委林郁容面對媒體提問，是否有無餵藥事實時說「沒辦法確定幼兒園有餵食不當藥物給孩童」，連是否有餵藥都無法確定，卻開記者會先射箭再畫靶，豈不跟綠營沆瀣ㄧ氣？