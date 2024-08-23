幼園餵藥疑雲 監院糾正新北市府

新北市去年某幼兒園發生學童遭餵藥案，引發社會譁然。監察院昨天通過調查報告，直指新北市政府行政查處過程未盡確實、餵食藥物的檢驗結果說明及就學安置失序，均有違失及不當，通過糾正新北市政府，另促請教育部、衛福部、法務部以本案為鑑，確實檢討改進，以維護兒童權益。

新北市府表示，此案是全國首例，在此之前沒建立苯基巴比妥專業質譜檢驗，且檢調認定幼生毛髮未檢出不明藥物，對監院的糾正，市府尊重但深感遺憾。

去年新北市板橋區某私立幼兒園遭控，疑似有老師餵食兒童三級毒品巴比妥酸鹽類及四級毒品苯二氮平類，但兒童毛髮均未檢出毒物，檢方查無證據，相關人士均不起訴。但部分幼童家長對毛髮檢驗結果，仍認為有諸多疑點，此案高檢署已發回新北地檢署續查，監委葉大華、蔡崇義、林郁容也立案調查。

三名監委昨公布調查報告，糾正新北市府三大事項。一是幼兒疑遭不當對待，新北市府卻未查扣重要影像證據，後來影像由新北地檢署查扣，教育局迄今仍無法取得重要影像證據，顯示稽查作為不確實，且當場稽查僅記錄4支監視器，但檢方查扣13支。

二是新北市府對醫事檢驗規畫及安置就學缺乏完整配套，處理流程資訊紊亂、延宕，嚴重折損家長信心。三是餵藥案各項檢驗結果及裁罰公布程序草率，導致事實無法澄清。

針對新北市府專案採檢16名幼生血液的苯基巴比妥，專家認定「檢出無法判定是否餵藥，僅能作為醫療照護參考」，但新北市府未經專家會議討論，就擅自對外公布幼兒園已違反幼照法，並廢止幼兒園設立許可。

外界關注究竟有無餵藥事實？監委林郁容表示，無法確定幼兒園餵食不當藥物，但仍要有所保留，因為藥物有代謝時間問題，要司法偵辦才知道。

新北教育局表示，當時獲報就入園稽查，並配合檢調查扣監視錄影畫面。但偵查不公開，教育局未取得畫面。至於不當對待情節，調查小組依行政調查訪談內容，因無直接證據，無法認定行為人有不當對待幼生。

另，台灣未建立血液中苯巴比妥的專業質譜檢驗，家長提出檢驗需求，市府協調榮總檢驗，花了近一個月才研發出血液中苯基巴比妥質譜儀分析方法。教育局認為，市府考慮社會輿情，維護幼生及家長的隱私與權益，對這項糾正，市府尊重「但深感遺憾」。