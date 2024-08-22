月薪17萬非詐騙！代史瓦帝尼徵王室主廚 國合會證實了

臉書上近日出現一則貼文誠徵駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚，開出月薪逾新台幣17萬元，還有加給。對此，國合會證實，確實是代我友邦史瓦帝尼徵才。

近期臉書上出現一則以「財團法人國際合作發展基金會--誠徵駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」為題的貼文，指要應徵駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚，工作地點在史瓦帝尼王國，為一年一約，可續約。

貼文指出，廚師於Lozitha王宮廚房工作，並須至其他王宮履行職務，主廚須設計菜單，並負責史王、王母及王室日常膳食及宴會料理，其中90%為中式料理，10%為融合料理，並須訓練王家廚師規畫與烹調中式料理。

貼文表示，主廚每日工作8小時，周末工作和國定假日工作可補休，在準備國宴、晚宴及其他特殊活動之宴會料理時，主廚將與在地主廚合作並輪流擔任團隊負責人；此外，主廚不得直接或間接從事任何與其工作職責或業務有衝突的其他工作，應全心全意投入服務。

在待遇福利部分，開出稅後月薪5400美元，艱苦加給1630美元；一年聘約期滿，史方另給月薪25%的獎金；對方也給予抵離任經濟艙機票(含眷屬不得逾3人) 、抵離任搬遷費用各1500美元、住宿地點及工作所需的交通協助、任滿一年後享20天年假、史方全額負擔水電、瓦斯及網路費用。

應徵資格則是，國內外高中職以上學位，國外學歷須經我駐外使館、處認證，須是餐飲科系相關，並具辦理大型（100人以上）宴會經驗、具中餐烹調乙級技術士證照且至少在中式餐館服務3年以上，和具備基本口語溝通、設計英文菜單及食材採購等能力。

對此，國合會證實，確實是由國合會代史國徵才。