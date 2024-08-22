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外交部：巴拉圭曾表態 與中談貿易不損及台巴邦誼

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴拉圭總統潘尼亞21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組成的「南方共同市場」和中國進行貿易保持開放態度。（美聯社）
巴拉圭總統潘尼亞21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組成的「南方共同市場」和中國進行貿易保持開放態度。（美聯社）

巴拉圭總統潘尼亞表示，雖然巴拉圭與台灣有外交關係，但他對於透過南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國達成貿易協議，抱持「完全開放」態度。是否衝擊台巴關係？外交部表示，潘尼亞曾多次公開表示堅定支持兩國邦誼，其一貫挺台立場不容質疑。

潘尼亞（Santiago Pena）日前接受路透社專訪時，提到巴拉圭在南方共同市場的立場說，「我們對中國的立場是抱持著完全開放態度。」他說，阻礙在於中國不接受巴拉圭承認台灣一事，而「我們贊成推進貿易協議」。

對此，外交部表示，「南方共同市場」多年來秉持以整體一致的立場對外洽談自由貿易協定，包括與新加坡於2023年12月簽署協定，以及持續與歐盟自由貿易協定的談判過程。潘尼亞曾於今年7月就此議題表示，應以該組織集體而非單一國家為之，且不可以損害台巴邦誼為條件，並強調台巴邦誼堅若磐石。潘尼亞曾經多次公開表示堅定支持兩國邦誼，其一貫挺台立場不容質疑。

外交部指出，針對南方共同市場與中國談自由貿易協定的立場，由潘尼亞受訪時所稱「烏拉圭最感興趣，巴西則抱持謹慎態度」，顯示該議題並未符合成員國間整體共同利益，成員國間尚需凝聚共識。外交部一向認同國際間公平互惠且符合民生利益的經貿交流，面對中國慣以不公平手段對其他國家進行傾銷，相信南方共同市場成員國會審慎評估與中國的經貿往來。

外交部說，巴拉圭是我國在南美洲的堅實友邦，兩國攜手推動多項福國利民的雙邊合作計畫，我國政府也會在既有的緊密友好關係上，持續與巴國在各領域進行合作交流，共同創造兩國人民最大福祉。

外交部 巴拉圭 潘尼亞

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