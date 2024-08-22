快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

假冒中共警察！加拿大詐騙猖獗 我提高旅遊警戒

中央社／ 台北22日電

加拿大溫哥華警方今年接獲多起冒充中共警察行騙案件。外交部領務局9日針對大多倫多地區更新旅遊警戒，經駐加拿大代表處通盤評估，已於20日針對加拿大全區的旅遊警戒更新至灰色「提醒注意」，提醒民眾提高警覺。

加拿大廣播公司報導，加拿大溫哥華和列治文（Richmond）警方日前表示，溫哥華自今年年初以來接獲多起針對華人社區的詐騙案件，常見犯案手法是冒充中共警察，致電告知受害者其電話或身分已被用於犯罪，受害人因擔心「被送中」而被詐取財物。

對此，外交部領務局9日更新加拿大安大略省大多倫多地區的旅遊警示，溫哥華並無更新燈號。經駐加拿大代表處與駐溫哥華、多倫多及蒙特婁等辦事處的通盤評估，根據領務局官網，20日已進一步針對加拿大全區旅遊警戒更新至灰色「提醒注意」。

領務局表示，加拿大近日持續發生多起冒充中共警察詐騙事件，多倫多及溫哥華地區已有多名留學生通報案例，部分民眾甚遭受重大財物損失；而其他以工作面試、銀行帳戶、物流客服、感情詐騙及投資詐騙案亦日漸增加，提醒旅加民眾應多加留意詐騙案件，避免造成重大財務損失及個資外流風險。

外交部也提醒，旅加民眾及留學生應提高警覺，倘接到不尋常電話，請保持冷靜及查明真偽，勿輕信及提供護照、身分證與銀行帳戶等個資，並切勿依據電話指示進行匯款或轉帳等。

民眾若在加拿大期間遇遭遇急難需要協助，可請在台灣的親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，或依所在位置撥打駐加拿大各處的緊急聯絡電話，以獲得必要協助。

加拿大 溫哥華 詐騙

延伸閱讀

大陸女子一家3口桃機跳機求庇護 以送至安全第三國

GABA風潮 食藥署訂每日食用限量100毫克

澳洲國會：聯大2758決議未決定台灣地位 我外交部：感謝澳與IPAC

澳洲國會通過「聯大2758決議不涉台」 我外交部：正義之聲

相關新聞

獨／北檢約談京華城案「反對派」委員 第2任沒被柯文哲續聘

台北地檢署追查京華城弊案，8月20日約談台北市都市計畫委員會前委員王价巨，偵訊後請回。王价巨今接受本報採訪時透露，檢察官...

臉書粉專「中華民國」消失 財政部：為求社群名稱一致

財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，網友炸鍋大量留言，質問「中華民國呢？」、「為何要改名？」。...

京華城案議會調查小組8月26開會 彭振聲將出席

京華城容積案，台北市議會專案小組原訂8月20日約台北市前副市長彭振聲赴議會說明，不過彭因遭北檢約談後，限制出境出海及住居...

外交部：巴拉圭曾表態 與中談貿易不損及台巴邦誼

巴拉圭總統潘尼亞表示，雖然巴拉圭與台灣有外交關係，但他對於透過南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國達...

批財政部臉書更名 趙少康：怎不是統一加上「中華民國」？

財政部的臉書粉專名稱原本是「中華民國財政部」，昨天晚上突然拿掉中華民國，改名為「財政部」，引發熱議。中廣前董事長趙少康今...

陳建州、曾文鼎現身藍智庫 力推運動員權益

國家政策研究基金會今舉辦「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。與會的P. LEAGUE+副會長陳建州以台灣男子職業籃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。