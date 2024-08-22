批財政部臉書更名 趙少康：怎不是統一加上「中華民國」？

財政部的臉書粉專名稱原本是「中華民國財政部」，昨天晚上突然拿掉中華民國，改名為「財政部」，引發熱議。中廣前董事長趙少康今天表示，財政部事前應該就知道，這個動作一定會引發爭議，會被政治解讀，還是要多此一舉，果然立刻在網路引發熱烈討論。

趙少康指出，引發非議後，財政部今天用兩點理由說明，還是破綻百出。他查過，內政部、外交部、經濟部的粉專的確都沒有冠上「中華民國」，但行政院粉專名稱就是「中華民國行政院」，所以財政部聲稱改粉專名稱是要跟其他部會統一作法，根本說不通。

趙少康表示，財政部說拿掉中華民國是要統一所屬各社群平台的名稱，但財政部粉專有15萬粉絲，IG只有5300人、Line@有8.1萬人，要統一名稱，也應該是跟隨粉絲人數最多的FB，把IG跟Line@都加上中華民國才對。

趙少康指出，財政部粉專2018年創立的時候，名稱原本是用「財政部」，一個月後就改為「中華民國財政部」，顯然就是認為有必要，所以立即檢討修正。中華民國本來就是我們的國家跟國號，全民一起「幫高調」都來不及了，怎麼還去迴避跟更改？

趙少康說，新青安房貸搞得房屋市場大亂，房價飆不停、人頭戶一大堆，把銀行也整得雞飛狗跳，為了防堵新青安弊端，又讓真正需要買房子的人越來越難購屋，財政部正事不做，把腦筋動到粉專名稱上，難道是受到賴清德或其他人的壓力才沒事找事？或是想向賴清德總統表忠，展現自己的政治正確？