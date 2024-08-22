陳建州、曾文鼎現身藍智庫 力推運動員權益

國家政策研究基金會今舉辦「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。與會的P. LEAGUE+副會長陳建州以台灣男子職業籃球聯盟為例建議，為增加就業機會，可從職業化、娛樂化、數據化、產業化方向努力，若能修法讓投入運動產業的企業捐贈減稅，在稅務上減免增加誘因，更有助於民間企業的投入。

國民黨智庫今邀請立委與專家學者，共同針對體育署升格過程中，除進行組織調整外，如何健全競技運動環境、保障運動員以及促進產業發展在體育政策及修法方向討論。

智庫產業暨新創中心召集人簡榮宗表示，奧運結束後，體育政策的討論應繼續，希望提供選手在稅負方面的抵減以及退役後的保障，還有產業發展更完整的方向。

青年發展基金會董事長連勝文表示，國民黨非常重視體育，但不會介入單項協會，期待透過座談會的舉辦提供立法院在後續體育相關的修法工作上作為參考，黨主席朱立倫也指派不分區立委林倩綺作為立法院體育議題窗口。

中興大學教授余宗龍指出，關於升格，政府跨部會的連結可以做得更多，除了運動彩券的發行，各部會應該動起來，交通部可發行郵票，文化部也可以幫忙行銷。

中華籃協副秘書長張承中表示，支持對運動員有類似「名模條款」的擴張適用；至於在防堵信託部分，職棒是痛定思痛，籃球要達成還需要更多支持。他期待升格後的體育署，能在歸化議題上有更多的話語權，以排除目前教育部與內政部的疑慮。

職籃工會理事長曾文鼎也說，除了目前立法院尚待協商的「運動產業條例」防賭條款外，對運動員而言，很多訓練員、防護員甚至是運動心理人員的聘請的開銷，目前都無法成為扣抵標的的狀況，應可以參考「名模條款」作為立法院修法的方向。

立委林沛祥提到，協會良善治理、球員的法治教育的從小開始落實，都是政府應該做的。在稅務相關議題上，立委張智倫認為，運動員薪資是否要算執行業務所得要討論。他注意到在運產條例第26條之2上路後，目前趨勢是捐款數字上升、捐款家數下降，相關審查委員會的組成跟功能可再進一步了解，避免修法美意落空。

智庫教文體育組召集人陳學聖提醒，體育署除了升格與預算，應思考為何當年有體委會反而獎牌少，為何在得牌後項目反而會萎縮，才能夠真正理解台灣體育問題的核心。他也期待國民黨立院黨團能組成運動立法聯盟，不分黨派，共同讓體育政策的討論延續。