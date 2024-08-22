健康台灣推動委員會首開會 賴總統提三大目標

總統府今舉行健康台灣推動委員會的第一次委員會議，賴清德總統指出，「健康台灣」的目的是要提升國人平均餘命、降低不健康年數，並且兼顧身心靈健康。他並表示，明年度衛福部的整體預算比今年度增加318億元，預計投入607億元來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。

賴清德總統日前成立三大委員會，繼「氣候變遷對策委員會」舉行首場會議後，「健康台灣推動委員會」今下午也舉行第一次會議。賴總統在致詞時表示，健康台灣是他的目標，台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系，帶來貢獻。未來還有嚴重影響健康的癌症、來源不明的跨國傳染病、具備抗藥性的超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣都必須積極面對。

賴總統表示，台灣要推動「健康台灣」，也要落實「均衡台灣」，因此委員會不只橫跨各領域的專業，也兼顧北中南東的區域均衡，來落實台灣的醫療平權。賴總統指出，「健康台灣」的目的是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，並且兼顧身心靈的健康。

賴總統指出，整體委員會的成員有超過80％來自民間各界，他要利用這個機會，持續結合各方力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。他表示，委員會今第一次會議，衛福部將報告兩項主題，一是「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖，第二項則是「健保永續—改革與優化」。

賴總統說，全民健保明年將開辦滿30年，同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名年齡超過65歲的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各面向都會遭遇越來越多的的挑戰。

賴總統說，政府關注健保「點值」，也要展現健保「價值」，政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質。

賴總統也特別強調，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3702億元，其中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。

他指出，中央政府總預算中也新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境，未來也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。

他並表示，許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，明年會以公務預算50億元撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模，政府也將推動「第五期國家癌症防治計畫」，且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達68億元，來提升癌症篩檢率。