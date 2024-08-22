快訊

烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

政院跨部會「系統性治水」 鎖定在地滯洪、第二道防線

中央社／ 台北22日電
行政院發言人陳世凱（左三）今天主持院會後記者會，並說明「系統性治水」報告。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人陳世凱（左三）今天主持院會後記者會，並說明「系統性治水」報告。記者黃婉婷／攝影

行政院會今天通過跨部會的系統性治水報告，經濟部研擬下一階段治水計畫，包含融入流域系統性治理，並包含逕流分擔、出流管制、在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及非對稱治理等措施，持續協助地方政府提升國土韌性。

經濟部、農業部及內政部今天在行政院會說明「系統性治水」報告。經濟部報告指出，前瞻基礎建設計畫確實已展現成效，但因應氣候變遷，全國各地治水工作仍需持續推動，政策面將加強承洪韌性及流域調適，全面提升軟體及硬體的抗洪韌性，法規面將檢討出流管制門檻，希望課予開發單位應有責任。

經濟部說，除行政院已籌備「水及流域永續推動小組」跨部會整合，經濟部也研擬了下一階段治水計畫，融入流域系統性治理，並包含逕流分擔、出流管制、在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及非對稱治理等措施，持續協助地方政府提升國土韌性。

內政部提到，行政院將編列新台幣5000萬元經費，支持地方政府辦理凱米颱風災後雨水下水道疏濬清淤工作，以確保排水系統功能正常運作，防範瞬間強降雨造成積淹水，並會協助地方政府改善受損設施災後復建及下水道系統。

另外，內政部說，在預警減災概念下持續精進防洪防災預警監測系統建置，現行已完成的1403站雨水下水道水位監測站，預計至民國115年底前可再完成517站，配合網路災情通報系統，有效掌握防汛重要資訊，有助即時研擬防災因應對策，達成流域整體治理與提升都市防災防洪韌性目標。

農業部表示，將持續善用遙測科技、強化預警及疏散機制、提升防災硬體設施、系統性改善農田排水及強化漁民自主防災等策進作為，配合主管機關進行流域整體治水規劃、分工實施，並加強防災警戒及資訊公開，持續深化協同治理。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰聽取完報告指出，經濟部所提的在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及加速抽水、排水等治水策略，請妥善評估成效、地點及作法，充分與當地民眾溝通，取得共識後再推動。

卓榮泰提醒，鑑於短延時強降雨往往造成都會區道路積淹水，請內政部就易淹水點加強檢視下水道系統是否順暢，並針對感潮地區的淹水情形全力協助地方政府完成改善；針對農田排水及養殖排水部分，農業部應定期辦理清疏，維持水道暢通，同時落實維護管理工作，確保構造物的健全。

卓榮泰還說，現階段多數地方政府主管的河川排水治理率及保護標準仍低，行政院相關部會將秉持一貫積極主動的態度與做法，協助地方治水工作的推動。

治水 行政院

延伸閱讀

政院通過明年撥補項目 勞保、台電、健保都有份

政院通過114年度總預算案 撥補台電1000億勞保1300億

花蓮休閒農業震災後檢修優化 農業部挹注2千萬紓困

明年治水預算551億大增4成 政院揭三大目標、成立任務編組

相關新聞

2026民進黨內初選競爭提前開打 賴清德喊停止得住？

屬於賴清德總統嫡系「台南幫」接連出事，在野黨普遍認為是民進黨「反賴系」反撲訊號，更牽扯到黨內初選競爭狀況。賴清德總統昨天...

獨／ 賴清德明主持八二三砲戰66周年祭典 快閃金門行程曝

明天就是八二三戰役紀念日，有別於以往這天「乏人問津」，據悉，總統賴清德明天將親自跨海主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典...

臉書粉專「中華民國」消失 財政部：為求社群名稱一致

財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，網友炸鍋大量留言，質問「中華民國呢？」、「為何要改名？」。...

陳建州、曾文鼎現身藍智庫 力推運動員權益

國家政策研究基金會今舉辦「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。與會的P. LEAGUE+副會長陳建州以台灣男子職業籃...

健康台灣推動委員會首開會 賴總統提三大目標

總統府今舉行健康台灣推動委員會的第一次委員會議，賴清德總統指出，「健康台灣」的目的是要提升國人平均餘命、降低不健康年數，...

獨／北檢約談京華城案「反對派」委員 第2任沒被柯文哲續聘

台北地檢署追查京華城弊案，8月20日約談台北市都市計畫委員會前委員王价巨，偵訊後請回。王价巨今接受本報採訪時透露，檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。