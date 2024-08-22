對談國民黨觀選團 華府智庫：若賀錦麗當選對台政策不變

國民黨觀選團前往美國參與2024年美國民主黨黨代表大會，國民黨今天表示，民主黨策略明確，盼持續提升現任副總統、總統候選人賀錦麗的氣勢，主打「希望」、「行動」、「做實事」，全力爭取「未表態選民」的支持。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨觀選團參與2024年美國民主黨黨代表大會（DNC），台北時間22日由前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、副總統提名人華茲（Tim Walz）接力演說。

國民黨表示，國民黨觀選團觀察，民主黨策略明確，盼持續提升提名賀錦麗（Kamala Harris）後的氣勢，主打「希望」、「行動」、「做實事」，做出與共和黨區別的同時，全力爭取「未表態選民」的支持。

國民黨指出，觀選團上午與美國國際民主協會（NDI）主席達希爾（Tom Daschle）會談，針對民主制度、美國選情、民主黨競選策略進行討論。

觀選團成員、國民黨立委許宇甄透露，達希爾於會談中強調「民主就是妥協」，政黨的對話與溝通才能帶領民主向前邁進。她認為這句話台灣政壇各方都應銘記在心，期許立法院在9月的預算會期，朝野政黨能夠以維護台灣自由、民主、和平、法治為出發點，向彼此釋出更多善意，共同深化台灣第3波民主改革。

國民黨提到，觀選團隨後在午間出席華府智庫「美國進步中心」（CAP）研討會，並與美國進步中心總裁蓋斯巴德 （Patrick Gaspard）和康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy, D-CT）進行議題討論。

觀選團成員、國民黨立委葛如鈞談及，墨菲對民主黨的對台政策進行闡述，強調若賀錦麗當選，美國對台政策不會與拜登政府有太多變動，墨菲認為「美國的烏克蘭政策與台灣政策緊密相連」。民主黨對台灣強調政策延續性和穩定，顯然印太區域的和平穩定將持續受到美方重視，這與國民黨堅持的和平與溝通不謀而合。

國民黨指出，觀選團在傍晚會晤聯邦眾議員軍事委員會「海權」小組民主黨首席議員柯特尼（JoeCourtney, D-CT），並針對印太區域局勢、台美國防合作，以及如何維持台海和平穩定進行交流。

國民黨駐美代表秦日新表示，國民黨主席朱立倫所主張的「強化國防」與「溝通交流」2D戰略，最符合台美雙方的共同利益，更符合區域內所有夥伴的國家利益。