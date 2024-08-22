快訊

烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

對談國民黨觀選團 華府智庫：若賀錦麗當選對台政策不變

中央社／ 台北22日電

國民黨觀選團前往美國參與2024年美國民主黨黨代表大會，國民黨今天表示，民主黨策略明確，盼持續提升現任副總統、總統候選人賀錦麗的氣勢，主打「希望」、「行動」、「做實事」，全力爭取「未表態選民」的支持。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨觀選團參與2024年美國民主黨黨代表大會（DNC），台北時間22日由前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、副總統提名人華茲（Tim Walz）接力演說。

國民黨表示，國民黨觀選團觀察，民主黨策略明確，盼持續提升提名賀錦麗（Kamala Harris）後的氣勢，主打「希望」、「行動」、「做實事」，做出與共和黨區別的同時，全力爭取「未表態選民」的支持。

國民黨指出，觀選團上午與美國國際民主協會（NDI）主席達希爾（Tom Daschle）會談，針對民主制度、美國選情、民主黨競選策略進行討論。

觀選團成員、國民黨立委許宇甄透露，達希爾於會談中強調「民主就是妥協」，政黨的對話與溝通才能帶領民主向前邁進。她認為這句話台灣政壇各方都應銘記在心，期許立法院在9月的預算會期，朝野政黨能夠以維護台灣自由、民主、和平、法治為出發點，向彼此釋出更多善意，共同深化台灣第3波民主改革。

國民黨提到，觀選團隨後在午間出席華府智庫「美國進步中心」（CAP）研討會，並與美國進步中心總裁蓋斯巴德 （Patrick Gaspard）和康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy, D-CT）進行議題討論。

觀選團成員、國民黨立委葛如鈞談及，墨菲對民主黨的對台政策進行闡述，強調若賀錦麗當選，美國對台政策不會與拜登政府有太多變動，墨菲認為「美國的烏克蘭政策與台灣政策緊密相連」。民主黨對台灣強調政策延續性和穩定，顯然印太區域的和平穩定將持續受到美方重視，這與國民黨堅持的和平與溝通不謀而合。

國民黨指出，觀選團在傍晚會晤聯邦眾議員軍事委員會「海權」小組民主黨首席議員柯特尼（JoeCourtney, D-CT），並針對印太區域局勢、台美國防合作，以及如何維持台海和平穩定進行交流。

國民黨駐美代表秦日新表示，國民黨主席朱立倫所主張的「強化國防」與「溝通交流」2D戰略，最符合台美雙方的共同利益，更符合區域內所有夥伴的國家利益。

國民黨 民主黨 美國

延伸閱讀

柯林頓站台 讚賀錦麗會為人民發聲 是歡樂總統

新聞評論／歐巴馬夫婦狠踩川普 全代會罵人不帶髒字

賀華配拉票搖擺州亞太裔 首批廣告談健保和仇視亞裔

裴洛西讚賀錦麗具政治敏銳與策略 艱困選舉能勝出

相關新聞

2026民進黨內初選競爭提前開打 賴清德喊停止得住？

屬於賴清德總統嫡系「台南幫」接連出事，在野黨普遍認為是民進黨「反賴系」反撲訊號，更牽扯到黨內初選競爭狀況。賴清德總統昨天...

獨／ 賴清德明主持八二三砲戰66周年祭典 快閃金門行程曝

明天就是八二三戰役紀念日，有別於以往這天「乏人問津」，據悉，總統賴清德明天將親自跨海主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典...

臉書粉專「中華民國」消失 財政部：為求社群名稱一致

財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，網友炸鍋大量留言，質問「中華民國呢？」、「為何要改名？」。...

陳建州、曾文鼎現身藍智庫 力推運動員權益

國家政策研究基金會今舉辦「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。與會的P. LEAGUE+副會長陳建州以台灣男子職業籃...

健康台灣推動委員會首開會 賴總統提三大目標

總統府今舉行健康台灣推動委員會的第一次委員會議，賴清德總統指出，「健康台灣」的目的是要提升國人平均餘命、降低不健康年數，...

獨／北檢約談京華城案「反對派」委員 第2任沒被柯文哲續聘

台北地檢署追查京華城弊案，8月20日約談台北市都市計畫委員會前委員王价巨，偵訊後請回。王价巨今接受本報採訪時透露，檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。