臉書粉專「中華民國」消失 財政部：為求社群名稱一致

財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，網友炸鍋大量留言，質問「中華民國呢？」、「為何要改名？」。財政部強調，原因其實很單純，僅因官方有其他社群像是LINE、IG等帳號名稱都是「財政部」，為求一致性與網路搜尋優化。

財政部強調，臉書粉專改名無任何政治意圖與意義。粉專上也留言回應，「感謝大家的關心，關於粉專更名以下說明理由：1.為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標及、搜尋。2.除了FB外，我們也有LINE、IG帳號名稱均為「財政部」，取得社群平台名稱一致性，也歡迎大家加入追蹤喔！」

據了解，財政部粉專去除「中華民國」主要還是為了社群名稱統一，未料引起網路酸民大量留言。且一般來說經營社群大多同樣會用一致名稱，有利網路搜尋引擎最佳化。