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澳洲國會：聯大2758決議未決定台灣地位 我外交部：感謝澳與IPAC

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

澳洲國會今通過臨時動議，認定聯合國第2758號決議未主張中華人民共和國對台灣的主權，外交部對此表示高度肯定和感謝。

外交部指出，澳洲聯邦國會「外交國防暨貿易聯席委員會」副主席佛塞特（David Fawcett）及「公司暨金融服務聯席委員會」主席歐妮爾（Deborah O’Neill）於8月21日在國會發起臨時動議，指聯合國第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣未來的地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利，該動議獲得參議院一致通過。

外交部表示，佛塞特，及歐妮爾今年7月訪台參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，為我國堅實友人。澳洲國會也為IPAC本屆年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」後，第一個以該範本通過動議的國家。

外交部感謝澳洲及IPAC為我國發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及中方將該決議與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。我國將繼續與澳洲等理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。

外交部 澳洲 聯合國

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