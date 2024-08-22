綠營初選酷烈賴清德最懂 當年爭台南「5腳督」擊敗2首長

賴清德總統嫡系「台南幫」一周內3人出事，被聯想與黨內2026選舉關聯。綠營派系為取得角逐公職選舉資格，屢見激烈競爭，尤其南部縣市幾乎「得初選得天下」；賴清德總統2010年參選台南縣市合併升格首屆市長選舉，從黨內「5腳督」民調脫穎而出，進而當選市長，難避免造成裂痕。

民進黨在台南執政30年，南市挾民意支持度高，多年以來市長初選出線、就等於當選，因此黨內派系競爭都非常激烈。

2010年縣市合併升格直轄市後的第1任市長選舉，民進黨黨內初選就有5人角逐，包括當時兩名現任首長台南市長許添財、台南縣長蘇煥智，加上3名現任立委賴清德、葉宜津、李俊毅，以賴清德和許添財競爭最激化，最後，黨中央公布3家民調數據並平均，賴清德獲0.4428、許添財0.3260、蘇煥智0.1898、李俊毅0.0235、葉宜津0.0179。

當時民進黨祕書長蘇嘉全說「這次大台南初選展現的良性競爭，使賴清德的出線變成『一個代表五個』」不過一度傳出許添財要脫黨參選，雖然最後相忍為黨展現團結，但無疑已埋下綠營內部裂痕。

賴清德兩任屆滿，並讓民進黨在台南聲勢高昂，2018年台南市長黨內初選競爭更是激烈，4名立委黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津，以及台南市前副市長顏純左與民進黨前副秘書長李俊毅6人角逐，其中以黃偉哲與陳亭妃雙方陣營勢在必得，一再召開記者會，互控抹黑、造謠，充滿火藥味，廝殺激烈程度只差沒撕破臉。

黃偉哲最後民調勝出，陳亭妃雖接受，但也質疑為何民調結果公布前就先流出？雖然過程火花多，2022年綠營六都市長人選都直接由黨主席徵召，黃偉哲也成功連任。