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印度戰略專家晉見賴總統 籲團結維持區域穩定

中央社／ 台北22日電
總統賴清德（右）22日在總統府接見「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」訪賓，印度戰略安全議題研究中心召集人薩蘭（Pankaj Saran）（左）代表訪團致詞。中央社
總統賴清德（右）22日在總統府接見「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」訪賓，印度戰略安全議題研究中心召集人薩蘭（Pankaj Saran）（左）代表訪團致詞。中央社

印度戰略安全議題研究中心召集人薩蘭今天晉見總統賴清德表示，任何可能的衝突都會對區域以及全球帶來無法想像的後果，一定要盡力避免任何單方面的行動。他並說，務必團結避免或降低所有的緊張情勢，維持區域的和平及穩定。

「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」訪賓，包括印度戰略安全議題研究中心召集人薩蘭（PankajSaran）、拉脫維亞北歐政策中心主席帕布瑞克斯（Artis Pabriks）、愛沙尼亞國會議員拉內特（KalleLaanet）、歐盟前駐菲律賓大使傑森（Franz Jessen）等來自11國的12位政要、國會議員及學者專家上午到總統府晉見賴總統。

薩蘭致詞表示，台灣目前已經是世界上科技製造業的領導者，台灣務實的發展方向讓台灣有今天的地位，成為全世界科技供應鏈值得信賴的夥伴，令人非常肯定。同時，台灣想要從晶片之島轉型成為AI人工智慧之島，這樣的努力也非常令人肯定。

他提到，在昨天在論壇當中，討論了許多非常重要核心的安全議題，也表達對於共同擔憂的議題，應該要用互相尊重的方式來討論，並且對於和平的進程要有一致的目標。同時，也強調對於遵守國際法治，還有以規則為基礎的世界秩序的重要。

他說，會中也強調了台海和平穩定的重要性，不只對於區域乃至於全球都至關重要。任何的可能的衝突都會對區域以及全球帶來無法想像的後果。所以，一定要盡力避免任何單方面的行動。

他強調，一定要團結起來避免或是說降低所有的緊張情勢，來維持區域的和平以及穩定。與會者大部分都是來自印太地區，所以，全體都有責任共同守護區域的和平與穩定，並且同時讓台灣有能力選擇過自己的生活。

他表示，要藉此機會對台灣政府所推動的新南向政策表達感謝與肯定，新南向政策讓台灣有更多元的經濟發展選擇，能夠降低對某些市場的依賴並且尋求跟新的合作夥伴一起推動經濟。

他說，世界上現在有越來越多新的強權出現，應該要一起攜手，合作面對這個更多極化的世界發展，來維持一個自由、開放的亞洲區域，與重視區域間的安全發展。

印太 印度 總統府 賴清德

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