澳洲國會通過「聯大2758決議不涉台」 我外交部：正義之聲

澳洲參議院21日以「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）決議為範本，通過挺台動議，稱聯大第2758號決議並不涉台。外交部今天表示，感謝澳洲及IPAC為台發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋該決議。

在今年7月台北舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會上，通過了一項關於聯大第2758號決議之各國議會決議範本，澳洲參議員佛西特（DavidFawcett）與歐尼爾（Deborah O'Neill）當時也參與了該峰會。佛西特與歐尼爾21日在議會提出動議，澳洲成為首個在IPAC台北峰會後，採用該範本並通過相關動議的國家。

動議提到，「1971年10月25日通過的聯合國第2758號決議，並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣參與聯合國的未來地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利」。

外交部對此回應中央社指出，外交部對澳洲國會堅定支持台灣國際參與表示高度肯定，並感謝澳洲及IPAC為台灣發出正義之聲，同時呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及中方將該決議與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

外交部強調，將繼續與澳洲等理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。