【重磅快評】李孟諺女友的聲明與陳佩琪的空巢期

交通部長李孟諺因婚外情請辭下台，外遇對象張姓女子發聲明，強調並非李購金屋藏嬌；民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨天被聯醫約談，今在臉書暢談看豪宅是為紓解空巢期憂鬱症。兩人的高調各有千秋，但都不乏為李、柯止損的政治操作，有無效果？看倌自有評價。

李孟諺長期外遇對象張姓女子被爆是陸配、住遠航前董座張綱維旗下的建案，由於李孟諺上任部長之前曾與張綱維見面喝咖啡，的確引發不小質疑。昨天張女透過綠媒發布聲明，文字簡潔精準，算是切中要點。

張女在聲明中除向李妻及其家人道歉，並說她是2009至2010年參加朋友聚餐認識時任北市衛工處處長的李孟諺，並發生感情，後來李赴台南任職即轉為朋友，並無始亂終棄之事；永和住處是她工作賺錢自購，和建商無關，更非李購金屋藏嬌。最後她不忘強調來台落地生根，已是台灣人，希望大家認同。

聲明中幾個重點都打中李孟諺被質疑之處，但貓膩在於2009至2010年的台北市長是郝龍斌，張女藉此力證賴清德、蘇貞昌並無「識人不明」的用意明顯；自力購屋及認同台灣則在撇清李孟諺是否有官商利益糾葛及國安疑慮，堪稱高明。

但之前行政院發言人陳宗彥涉性招待，監委竟不予彈劾，後來被檢方打臉，起訴陳宗彥並求處重刑，但後面是否另有不法圖利已扯不清；這次李孟諺和張綱維之間究竟有無不可告人的內情，監院及檢調難道可以因張女一紙聲明就輕輕放過？

柯文哲的政治獻金案也是如此，柯妻陳佩琪繼用兒子名義開公司，又被爆看立法院附近的豪宅，吵得沸沸湯湯。柯文哲除了攘外，恐怕也要費力安內。

昨天陳佩琪被聯醫約談，今天在臉書貼文表示她確實有看房，還說那是因為感覺空巢期快來了，找些過去想做而沒做的事，印象中看房只有仲介陪同，沒見名嘴口中的全聯老闆林敏雄。

陳佩琪不說還好，一說到看房子，馬上有房仲群組爆料她其實不只看了一戶，總共看了3戶，光是停車一組三格最貴就要1600萬元，直呼「買房動機很強烈」，但也懷疑柯家口袋夠不夠深。

民眾黨政治獻金鬧得不可開交，多事之秋，陳佩琪想的是用兒子名義開公司，做小草的生意，已經讓人覺得不可思議；才被約談過，她竟能大談看屋的心情，還扯空巢期快來了，雖意在強調看房子是她家私領域的事，為柯文哲解圍，但一般人想的恐怕是這筆購屋款要從那裡來？小草們的心情會好嗎？

根據公開資料，柯文哲夫妻申報存款是2464萬元、退休金422萬元，光是買一組三格的 停車位就要1600萬元，此時跑去看豪宅，上億購屋款要怎麼生出來？柯文哲不否認知道妻子在看房，但這個時候真的是看房的好時機？柯文哲要照顧好妻子的空巢期，又怎能管得了小草們的出走潮？