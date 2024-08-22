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政院通過114年度施政計畫 卓榮泰：讓人民有感

中央社／ 台北22日電
行政院會今天通過國家發展委員會彙編完成的「行政院114年度施政計畫」，院長卓榮泰請行政團隊以積極行動、創新的思維，讓政府有為、人民有感。圖／行政院提供
行政院會今天通過國家發展委員會彙編完成的「行政院114年度施政計畫」，院長卓榮泰請行政團隊以積極行動、創新的思維，讓政府有為、人民有感。圖／行政院提供

行政院會今天通過國家發展委員會彙編的114年度施政計畫，將於8月底前併同中央政府總預算案送立法院審議後，做為下一年度行政院各機關施政主軸。行政院長卓榮泰請行政團隊以積極行動、創新的思維，讓政府有為、人民有感。

行政院會今天通過國家發展委員會彙編完成的「行政院114年度施政計畫」，併同114年度中央政府總預算案函送立法院。

卓榮泰表示，114年度施政計畫深具承先啟後的意義及重要性，除延續好的政策，也依據總統治理國家的理念與行政院施政方針，因應內外情勢變化以及國家發展需求，擬定各項政策計畫，並務實編列預算支應，以期逐步落實「國家希望工程」八大施政目標。

卓榮泰說，面對AI時代的全球競爭，台灣決勝關鍵在整體國力的展現，除了民間的產業創新力，政府開創性及執行力也同樣重要。

卓榮泰請行政團隊以積極的行動、創新的思維，讓政府有為、人民有感，戮力推動各項政策及計畫，實踐總統所揭示國政願景，帶領台灣邁向「創新繁榮、公義永續、民主和平」的未來。

國發會表示，「行政院114年度施政計畫」是總統賴清德任期首個年度施政計畫，深具國家發展的階段性意義與重要性，是行政院所屬30個機關衡酌國家發展需要，依據國家發展計畫及行政院施政方針編擬，以逐步落實「國家希望工程」八大施政目標；計畫內容分為「年度施政目標及策略」與「年度重要計畫」兩大部分，共訂定205項施政目標及1186項重要計畫。

國發會說，面對錯綜複雜且變動劇烈的國際局勢、AI時代的激烈競爭，行政院114年度施政計畫以「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」等為施政重點。

國發會表示，行政團隊將以積極的行動、創新的思維，劍及履及，全力推動「國家希望工程」的各項政策與計畫，以實踐賴總統所揭示的「創新繁榮的台灣、公義永續的台灣、民主和平的台灣」國政願景，帶領台灣邁向幸福、榮耀的新未來。

卓榮泰 團隊 行政院

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