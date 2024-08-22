影／監院無法確認幼兒園餵食不當藥物 以行政調查糾正新北市府

監察委員葉大華、蔡崇義、林郁容今天表示，監察院針對新北市政府就某幼兒園幼兒遭不當對待，行政查處過程未盡確實、餵食不明藥物之檢驗結果說明，及就學安置涉有多項違失，已通過糾正新北市政府，另並促請教育部、衛生福利部、法務部以本案為鑑，確實檢討改進，維護兒童權益。

外界關注究竟有無餵藥事實？林郁容表示，綜合資料看來，沒辦法確定幼兒園有餵食不當藥物給孩童，但還是要有點保留，因為藥物會有代謝時間問題，之前有無吃過不當藥物，要司法偵辦才知道。

新北幼兒園餵藥案發生在2023年，新北市板橋區的私立幼兒園遭控教師，疑似餵食兒童三級毒品巴比妥酸鹽類及四級毒品苯二氮平類，但該園兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴處分。但部分幼童家長對毛髮檢驗的結果提出質疑，且認為最終結論仍存有諸多疑點。同年9月，高檢署偵查完認為新北地檢署有調查不完備之處，將該案發回新北地檢署續查。

查案監委表示，糾正新北市政府主要有三大事項，首先是幼兒疑遭不當對待，更有孩童指控，被帶到三樓小房間，疑似有不當對待，新北市政府卻未查扣重要影像證據，後來5月18日影像由新北地檢署查扣，教育局迄今仍無法取得重要影像證據，顯示稽查作為不確實，且當場稽查僅記錄4支監視器，但新北地檢署查扣卻有13支，明顯未確切掌握該幼兒園監視器實際數量。

查案監委指出，提案糾正的第二點，新北市政府對醫事檢驗規劃及安置就學缺乏完整配套，事發後僅一再交由幼兒園聯繫家長，待案情引發各界恐慌後，教育局才在6月1日協調衛生局啟動採檢專案，6月5日入園執行，並仍交由幼兒園通知；但部分家長在5月因已不信任園方將幼生離園，未獲知採檢資訊。教育局對幼生離園就學安置也處理不周，導致部分幼生未被妥善安置，相關處理流程資訊紊亂、延宕，嚴重折損家長信心。

查案監委表示，提案糾正的第三點，餵藥案各項檢驗情況、醫檢結果及裁罰公布程序草率，導致事實無法澄清。新北市政府專案採檢16位幼生血液中之苯基巴比妥，針對檢驗結果，專家明確作出「檢出無法判定是否餵藥，僅能作為醫療照護參考」、「4位微量檢出不能完全排除其他干擾」等結論，但新北市政府卻在未經專家會議討論前，擅自對外公布幼兒園已違反幼照法，並廢止A幼兒園設立許可。

查案監委指出，當時行政調查尚未結束，新北市記者會說明顯與實際裁罰事實不符。且新北市政府提供家長檢驗報告方式欠缺嚴謹，內容僅有數據，未有專業說明，也未確保家長收到檢驗報告同時獲得專業解釋，處理本案各項作為粗糙草率，未發揮即時澄清效果，導致家長更加恐慌、事態擴大，有明確違失。