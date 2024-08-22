賴清德令禁談選舉 陳亭妃、林俊憲早開戰 曝3交鋒點

賴清德總統嫡系「台南幫」一周內3人出事，被聯想與黨內2026選舉關聯，賴清德昨在中常會要求「不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情」，不過本命區立委陳亭妃、林俊憲兩陣營早已捉對廝殺，從黨職選舉角力、重複安排會勘互批，最近陸續傳出兩份民調，結果大相逕庭，又引發雙方支持者攻防。

台南6席區域立委皆為民進黨，林俊憲、林宜瑾、郭國文、賴惠員都被視為賴系，陳亭妃因黨職選舉被正國會除名，形成林俊憲、陳亭妃交鋒下屆市長；屬於湧言會的王定宇，對於是否競逐市長尚未表態。

今年5月民進黨改選黨公職，賴系立委郭國文登記參選台南市黨部主委，與林俊憲、林宜瑾、賴惠員合體，外界原預料陳亭妃也會推派人選，她卻4月15日表示「不會推任何所謂的『代理人』出來選主委，並稱主委的工作是要為黨員服務，而不是為某個派系服務，更不是為誰爭取未來的位子服務。

陳亭妃此番說法也令郭國文當天火速發文，「黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人」。陳、郭雙方都沒指名道姓，明顯有互別苗頭；最終郭國文高票當選主委。

陳亭妃、林俊憲積極耕耘地方，半年以來出現「重複會勘」現象，例如農產災情，郭國文與陳亭妃先後邀農政部門現勘，郭國文3月底邀約農糧署會勘芒果、蜂農等農損，相隔一周多，陳亭妃再約時任農業部代理部長陳駿季，同樣視察芒果、蜂農等。

凱米颱風過後更又有類似情況，更是雙方首度對此言語交鋒。郭國文本月2日在臉書貼文說，他在颱風過後的第1個工作天就邀會勘需要加強的水利設施，但相隔1天有其他選區的立委硬是要在同樣的點辦一樣的會勘，「這樣的意義到底何在？為什麼要讓行政單位浪費一天看昨天才剛來過的地方，難道只是方便到時候收割，甚至在預算還沒核准前就先發新聞稿說自己成功爭取？第二選區已經有人顧了，希望其他人可以不要為了收割而重複會勘，浪費行政能量，不用跟在我背後做一樣的事」。

與陳亭妃同陣營的市議員李偉智打抱不平說，陳委員7月29日即告知安排8月1日會勘，何謂重覆會勘？並強調好不容易完成重大災害的重建工程，卻有人要來口水一番，「認真用心服務的陳亭妃委員，替地方爭取預算，還要受到誤解，覺得非常不捨」。

此外，立委賴惠員近日公布市長對比式民調，稱「林俊憲首次超車陳亭妃」；國民黨市議員蔡育輝隔幾天也公布委託成功大學調查統計研究室做的民調，指不論區域或性別年紀，「陳的支持率都勝過林」，引發兩陣營議論。

林俊憲質疑蔡育輝介入初選，蔡駁斥，是目前民意的呈現。陳亭妃對成大民調，僅說可作未來努力方向。