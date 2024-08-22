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高虹安誣告被判10月 黃智賢：論文抄襲真相水落石出

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／聯合報系資料照片

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）日前指控，新竹市前市長高虹安涉抄襲侵權，被告誹謗獲不起訴後，反告高虹安誣告，台北地院判高虹安10月徒刑，可上訴。媒體人黃智賢今表示，高虹安在提告翁達瑞後，竟偷回學校兩次修改她的博士論文，以致論文有AB兩種版本，因此當翁達瑞拿出高原始版本的博士論文時，真相就水落石出了。

黃智賢透過臉書指出，她在2022年選舉時，就覺得高虹安跟民眾黨主席柯文哲是一類人。是精緻的利己主義者，說謊如呼吸般自然，且行止不端，所以，當時她一直呼籲，不應該支持高虹安。大家對政治人物得要有起碼的要求，如果永遠雙標，對己極寬，對人嚴苛，只有立場沒有是非，誰人可以服氣？

黃智賢說，高虹安因誣告罪被判10個月，是因翁達瑞在臉書上指控高虹安的博士論文，抄襲資策會的期刊文，既沒有加註、沒有感謝、也沒有列入參考文獻。高虹安是那篇資策會期刊的4位作者之一，期刊是資策會的專案報告，所以資策會擁有完全著作權，高虹安完全沒有。

黃智賢說，翁達瑞比對發現，期刊3000多字，90%以上被抄襲在高虹安博士論文裡。沒有寫標註，也沒有列入參考文獻，「如果這不叫抄襲，什麼叫抄襲？」當時高虹安正在選新竹市長，當然要告翁達瑞誹謗。提告時，高虹安更大力造勢，營造自己清白的形象。檢方傳訊翁達瑞時，他提出博士論文跟資策會期刊，作為呈堂證供，最後獲不起訴。

黃智賢說，翁達瑞不起訴是因為證據顯示，高虹安確實抄襲資策會期刊文，所以翁達瑞所言非虛，當然不起訴。可是，當翁達瑞獲不起訴時，高虹安已經當選新竹市長了。這使翁達瑞憤怒不已，認為高虹安的誠信破產，為何卻可利用提告做掩護而當選？於是，翁達瑞立刻反手提告高虹安誣告。

黃智賢指出，誣告罪成立的要件是「意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者。」要說服法官判高虹安誣告有罪，翁達瑞要證明，高虹安是用變造或偽造證據，對翁達瑞提告誹謗。所以關鍵在，高虹安有沒有使用變造的證據？證據是什麼，就是她當初的博士論文。

黃智賢說，高虹安在提告翁達瑞後，居然偷偷回學校，兩次修改她的博士論文。補上對資策會期刊的致謝辭，並在參考文獻中，列入資策會期刊論文。也就是說，她的博士論文，變成有AB兩種版本。高虹安居然膽敢用她修改後的版本，對檢察官、法官、對社會說，她被翁達瑞誹謗。這當然是用偽造的證據，企圖入人於罪，「她自己，完成了誣告罪的所有要件。」

黃智賢說，高虹安精於算計，過去又都因此得利，又認為辛辛那提大學有人可以幫忙。居然事後修改博士論文，以為捏造證據，可以蒙混過關，船過水無痕，以為沒有人會發現她的AB稿。所以，當翁達瑞拿出高虹安原始版本的博士論文時，真相就水落石出了，一翻兩瞪眼。

黃智賢說，高虹安曾對社會出示一封電郵，說是辛辛那提學倫會調查後，證明她沒有抄襲。結果現在證實，那封電郵只是學倫會中的某個人私下的「個人想法」，根本不是學倫會的決議，高虹安被證實，再次說謊。

黃智賢也說，有些人硬是要為高虹安抱屈，她不知道在證據面前，委屈在哪裡？難道有政治勢力，就可以為所欲為？袒護政客只會讓自己更加沉淪，讓社會更加黑暗，大家應該用一致的標準，檢驗有權有勢的人。

翁達瑞 高虹安 黃智賢

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