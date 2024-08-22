快訊

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院通過明年撥補項目 勞保、台電、健保都有份

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對外界關注的撥補項目，台電明年撥補1000億元、勞保基金1300億元（含公務預算1200億元、疫後特別預算100億）、健保財務撥補336億。本報資料照片
針對外界關注的撥補項目，台電明年撥補1000億元、勞保基金1300億元（含公務預算1200億元、疫後特別預算100億）、健保財務撥補336億。本報資料照片

行政院拍板「114年度中央政府總預算案」，明年度歲入編列3兆1534億元，歲出3兆1325億，賸餘209億元，是2020年度歲入、歲出睽違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。針對外界關注的撥補項目，台電明年撥補1000億元、勞保基金1300億元（含公務預算1200億元、疫後特別預算100億）、健保財務撥補336億。

根據主計總處資料，明年將撥補台電公司1000億元，不過電價已於今年四月全面調漲，預估明年售電量將會增加，連帶提高電費收素，台電虧損也將由1887億元，轉為淨利77億元。

針對即將破產的勞報基金，主計總處規畫明年度的撥補額度與過往相當，由公務預算編列1200億元，再加上100億的疫後特別預算，共計1300億元。

健保財務部份，主計總處除依法編列公務預算增額負擔健保費144億，也編列癌症新藥暫時性支付專款50億、護理人力政策整備計畫65億、提升醫療院所智慧化資訊機制及罕病藥費等健保總額移列公務項目77億，整體「健保財務協助方案」總額達336億元。

另針對退撫基金撥補部分，經參考第八次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算的撥補數，於明年度編列194億元撥補退撫基金，分別為公教人員120億元、教職人員74億元。

政院通過明年撥補項目，勞保、台電、健保都有份。圖／主計總處提供
政院通過明年撥補項目，勞保、台電、健保都有份。圖／主計總處提供

健保總額 台電 財務

延伸閱讀

賀華配拉票搖擺州亞太裔 首批廣告談健保和仇視亞裔

政院通過114年度總預算案 撥補台電1000億勞保1300億

總預算將破3兆創新高 國防預算增加至6470億

醫師公會赴健保「總額協商」會前會 診所護理費獲善意回應

相關新聞

2026民進黨內初選競爭提前開打 賴清德喊停止得住？

屬於賴清德總統嫡系「台南幫」接連出事，在野黨普遍認為是民進黨「反賴系」反撲訊號，更牽扯到黨內初選競爭狀況。賴清德總統昨天...

獨／ 賴清德明主持八二三砲戰66周年祭典 快閃金門行程曝

明天就是八二三戰役紀念日，有別於以往這天「乏人問津」，據悉，總統賴清德明天將親自跨海主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典...

綠營初選酷烈賴清德最懂 當年爭台南「5腳督」擊敗2首長

賴清德總統嫡系「台南幫」一周內3人出事，被聯想與黨內2026選舉關聯。綠營派系為取得角逐公職選舉資格，屢見激烈競爭，尤其...

藍基層靜觀綠白風暴 幹部盼2026新北人選早表態才知怎幫忙

政壇多政黨陷風暴，目前相對平穩的國民黨在新北卻陷入看似多人有意競爭卻不表態情況，藍營地方認為現在新聞焦點不在國民黨，期程...

政院通過114年度施政計畫 卓榮泰：讓人民有感

行政院會今天通過國家發展委員會彙編的114年度施政計畫，將於8月底前併同中央政府總預算案送立法院審議後，做為下一年度行政...

【重磅快評】李孟諺女友的聲明與陳佩琪的空巢期

交通部長李孟諺因婚外情請辭下台，外遇對象張姓女子發聲明，強調並非李購金屋藏嬌；民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨天被聯醫約談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。