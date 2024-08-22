政院通過明年撥補項目 勞保、台電、健保都有份

行政院拍板「114年度中央政府總預算案」，明年度歲入編列3兆1534億元，歲出3兆1325億，賸餘209億元，是2020年度歲入、歲出睽違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。針對外界關注的撥補項目，台電明年撥補1000億元、勞保基金1300億元（含公務預算1200億元、疫後特別預算100億）、健保財務撥補336億。

根據主計總處資料，明年將撥補台電公司1000億元，不過電價已於今年四月全面調漲，預估明年售電量將會增加，連帶提高電費收素，台電虧損也將由1887億元，轉為淨利77億元。

針對即將破產的勞報基金，主計總處規畫明年度的撥補額度與過往相當，由公務預算編列1200億元，再加上100億的疫後特別預算，共計1300億元。

健保財務部份，主計總處除依法編列公務預算增額負擔健保費144億，也編列癌症新藥暫時性支付專款50億、護理人力政策整備計畫65億、提升醫療院所智慧化資訊機制及罕病藥費等健保總額移列公務項目77億，整體「健保財務協助方案」總額達336億元。