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台南幫出事扯2026 綠委還原賴清德談話：冬至未到別急搓湯圓
民進黨立委林宜瑾涉助理費，加上之前「台南幫」陳宗彥、李孟諺接連出事，被懷疑跟2026地方選舉有關，甚至被認為是綠營內鬥。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，身兼黨主席的賴清德總統昨天在中常會談話提到，「冬至還沒到，別急著搓湯圓，現在才2024，那是2026的事情」。
民進黨相關人士近期爭議連環爆，賴清德昨天中常會提醒黨員私生活要檢討。莊瑞雄今天還原賴清德談話內容，賴清德講說黨不能管到私生活，但是黨的從政同志，任何人涉及私德問題就會被社會放大檢驗，所以對黨有傷害的事，請所有從政同事必須要特別注意自己私生活，賴清德有感而發提出來。
台南幫3人接連出事，是否與2026選舉有關，民進黨立委林楚茵表示，現在距離2026還有很久，現在連結到地方選舉真的扯太遠，現在檢調辦案就尊重司法，這都是臆測的行為，隨便惡意連接。
林楚茵強調，這次有司法案件也有政務官個人私德問題，檢調偵辦案件，民進黨態度就是尊重司法、毋枉毋縱，在野黨不斷放話稱是民進黨內鬥，這種說法是把司法當兒戲，沒有這種傳聞。
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