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罷免燒到離島！金門縣議長洪允典罷免案 最晚9月16日投票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
金門議長洪允典率領多位議員。記者蔡家蓁/攝影
金門議長洪允典率領多位議員。記者蔡家蓁/攝影

金門議長洪允典日前爆出公器私用爭議，內政部今日表示，已於昨日收到9位議員罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。如罷免案通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選議長；如罷免案被否決，於本屆議長任期內不得對其再提罷免。

洪允典爭議頻講，不僅被質出公器私用，將議會職員當私人幫傭，還濫用機關用地蓋違建招待所，更被指介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案等。

內政部說明，依「地方制度法」第44條、第46條及地方立法機關組織準則第19條規定，縣市議會議員罷免議長，應有總額3分之1以上議員簽署，備具正、副本向內政部提出，內政部收案後將於7日內將罷免案送縣（市）議會轉被罷免人答辯，並於25日內召集罷免投票會議。

內政部表示，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選；如經否決，於議長任期內不得對其再提罷免。

內政部進一步指出，有關金門縣議員提出的議長罷免案，目前金門縣議員總計19人，內政部已於8月21日收到9位議員簽署的提案書，將依上述規定辦理相關工作，另議長罷免投票的選務工作是由金門縣議會辦理，後續也將與議會保持密切聯繫，使相關工作合法合規完成。

內政部 罷免 議員

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