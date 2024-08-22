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接見海理 賴清德：強化國防經濟韌性以備戰達到避戰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）訪問團時強調，台灣深刻了解地緣政治變化、極權主義興起使全球民主受到強烈的威脅之下，「我們位於印太區域第一島鏈，一定會強化自己的國防力量與經濟韌性」，跟民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻的力量，以備戰達到避戰，用實力求得台海的和平穩定。

賴總統致詞時表示，海理及夫婿海麥可（Michael Haley）首度訪問台灣，並參加「凱達格蘭論壇」發表專題演說。台灣充分感受到海理的溫暖友誼，以及對台灣的堅定支持。

賴總統說，他一直希望能親自向海理表達謝意，感謝她在擔任駐聯合國常任代表時，為台灣仗義執言，也為台灣人民無法進入聯合國大廈感到委屈，並強烈主張聯合國屬於全世界，任何一個國家的人民都有權利進入聯合國大廈裡從事各項工作。

賴總統表示，他要感謝海理肯定台灣在COVID-19期間的表現，並強烈主張台灣的健康人權不應被摒除在世界衛生組織（WHO）之外，甚至公開主張台灣應加入國際社會，讓台灣在國際社會有更多的表現空間，也鼓勵聯合國及國際組織應接納臺灣。

賴總統也感謝海理在台灣面對中國極權威脅的時候，公開呼籲美國及國際社會支持台灣，並主張美國應該要跟台灣簽訂自由貿易協定，以避免被中國打壓、孤立，讓台灣有更大的力量來對抗來自中國的威脅。

海理表示，看到台灣有一群勇敢的人民，了解自由及民主的重要。而共產中國所重視的是掌權及壓迫，試圖以壓抑人民的方式展現權力。台灣和中國之間的道德差異在新冠疫情期間更為明顯。台灣努力發聲讓全世界知道這個來自中國的病毒，對比中國企圖掩蓋病毒來自中國的事實，也不向世界發出警告，因為其傲慢而放任全世界數百萬人失去生命，且至今尚未為此負起責任。

海理表示，她來到台灣是要展現團結，讓台灣人民了解美國人民支持台灣，且樂見台灣取得成功。她期盼持續強化相互依賴的台美夥伴關係，不論是在軍事、商業、學術方面，並持續向全世界宣揚民主的重要。

海理說，她認為有必要回國告訴美國人民為什麼應該重視台灣，在這個時刻，「我們必須保持警醒，我們已看到俄烏戰爭及以哈衝突，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署。我們必須強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界」。

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